Fussball Der Cup-Titel kommt nicht nach Basel: Die FCB-Frauen verlieren das Viertelfinale gegen Zürich Die FCB-Frauen müssen sich auswärts gegen die FCZ-Frauen mit 3:0 geschlagen geben und scheiden damit aus dem Cup aus.

Basels Imane Saoud im Zweikampf mit Seraina Piubel bei einem früheren Duell. Bild: Andy Mueller/freshfocus

Die Aktionen, welche die FCB-Frauen zulassen, haben immer dasselbe Muster. Die Zürcherinnen schaffen es, mit einem Steilpass die Pressinglinie zu überspielen und agieren dann oft in Überzahl. Dreimal nutzen sie eine solche Szene und gewinnen damit die Viertelfinalpartie im Cup.

Bereits nach drei Minuten spielt Jasmin Bunter einen halbhohen, viel zu kurzen Pass zu Michèle Tschudin zurück. Fabienne Humm läuft in den Ball und kommt etwas gar einfach zu einer Eins-gegen-Eins-Situation mit Tschudin. Die Basler Keeperin bleibt cool und entschärft den Ball. Zwar steht die rot-blaue Pressinglinie sehr hoch und setzt die Zürcherinnen oft stark unter Druck, diese scheinen dies jedoch erwartet zu haben und kommen gut damit klar.

Mehr noch: Es scheint, als würden sie diese Situationen provozieren. Sobald eine der Baslerinnen einen Schritt zu spät ins Pressing geht, spielen sie sofort den Pass nach vorne und überspielen dabei bis zu fünf Baslerinnen aufs Mal. So kommt das Heimteam bereits in Halbzeit Eins zu diversen Chancen. Mal unterläuft Lara Schmidt der Ball und ermöglicht so ein Zusammenspiel von Humm und Meriame Terchoun, mal fliegt Tschudin an einem Freistoss vorbei und ihre Kolleginnen klären den Ball nicht.

Im ersten Fall scheitert Terchoun kläglich, im zweiten ist Tschudin beim Gewaltschuss von Riana Fischer geschlagen; die Latte rettet jedoch. 40 Minuten lang hält das Team von Danique Stein dicht. Zu klaren Offensivaktionen kommen sie jedoch nicht. Auf der anderen Seite wird die omnipräsente Humm mit einem dieser gefährlichen Steilpässe angespielt. Die Stürmerin schiebt ohne Probleme rechts an Tschudin vorbei zum 1:0 ins Netz.

Es ist ein kurzes Aufbäumen des FCB

In der zweiten Halbzeit will der FCB nochmals angreifen. Es dauert nur 20 Sekunden, bis Imane Saoud allein vor Livia Peng auftaucht. Die Zürcher Torfrau jedoch kommt aus ihrem Tor und stiehlt Saoud den Ball. Die Baslerinnen stehen hoch und wollen sofort auf den ausgespielten Ball gehen. Auf der anderen Seite folgt wieder ein Steilpass. Diesmal findet dieser die rechte Flügelläuferin des FCZ. Sie hat viel Platz vor sich, läuft und flankt den Ball punktgenau in die Mitte, wo Martina Moser zum 2:0 trifft.

Mit dieser Führung im Rücken verwaltet das Heimteam den Vorsprung. Die Baslerinnen geben jedoch nicht auf. Sie versuchen offensiv immer wieder Akzente zu setzen. Oft scheitern sie an sich selbst und spielen die Angriffe zu kompliziert. Jana Kaiser, beispielsweise legt den Ball noch einmal ab, statt den Abschluss zu suchen (57. Minute).

Oder die Baslerinnen treffen die falsche Entscheidung – Tyara Buser zum Beispiel spielt den Ball zurück, statt die gut postierte Kollegin vor dem Tor anzuspielen. Immer wieder laufen sie in Zürcher Kontersituationen. In der 64. Minute pariert Tschudin noch. Fünf Minuten später ist sie dann machtlos. Die Baslerinnen klären einen harmlos scheinenden Ball nicht und Tschudin kommt ebenfalls zu spät. Der Ball kullert zum Endstand von 3:0 rein.

Die Gäste aus Basel werden mit dem Resultat, der Spielweise und dem Ausscheiden aus dem Cup nicht zufrieden sein. Haben sie sich doch den Titel als Ziel gesetzt. Nun bleibt ihnen nur noch die Chance über die Meisterschaft einen Pokal zu holen. Dafür müssen die Baslerinnen jedoch auch an den Zürcherinnen vorbei. Diese haben heute bewiesen, in den entscheidenden Momenten stark aufspielen zu können.