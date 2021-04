Fussball Die FCB U21 sichert sich das Ticket zur Aufstiegsrunde ‒ Black Stars bestätigen den Aufwärtstrend Der FC Basel U21 und die Black Stars punkten in der Promotion League dreifach: Gegen die AC Bellinzona und die U21 des FC Zürich resultiert jeweils ein 2:1-Heimsieg.

Lirik Vishi erzielt gegen Bellinzona die frühe Führung für sein Team. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Dank eines ungefährdeten 4:0-Sieges in der Nachholpartie in Münsingen hatte sich die U21 des FC Basel für den «Final» qualifiziert: Ein Heimsieg gegen die AC Bellinzona hätte, vorausgesetzt auf den anderen Plätzen «stimmen» die Resultate, für Rotblau die Qualifikation für die Finalrunde zur Folge. Aufgrund der Verkürzung der Promotion-League-Saison spielen nach der Vorrunde die besten acht Mannschaften um den Aufstieg, die anderen acht gegen den Abstieg.

Von Nervosität war beim Heimteam nicht viel zu spüren. «Es gibt nichts Schöneres, als so ein Spiel bestreiten zu dürfen. Grosse Athleten – und solche wollen wir ausbilden – sind da, wenn es darauf ankommt», sagte Matthias Kohler. Der Basler Trainer sah einen guten Auftakt seiner Equipe, die in der Startviertelstunde aber nur bei Louis Lurvinks Kopfball (7.) gefährlich wurde. In Minute 16 entledigte sich Mihailo Stevanovic aber gekonnt mehrerer Gegenspieler und lancierte Carmine Chiappetta, der im Sechzehner nur noch regelwidrig gestoppt werden konnte. Lirik Vishi verwandelte den fälligen Penalty zum 1:0.

In der Folge kontrollierte die Heimelf die Begegnung und liess den Ball gekonnt in der gegnerischen Platzhälfte zirkulieren. Die kampf- und spielstarken Tessiner kamen zumeist einen Schritt zu spät. Der erste Corner für die Gäste war aber gleichbedeutend mit dem Ausgleich: Michele Monighetti köpfelte am zweiten Pfosten eine Flanke Giovanni Italos freistehend ein (30.) und lancierte die stärkste Phase der AC Bellinzona, die zwei gute Chancen zum Führungstreffer vergab.

Nach der Pause riss der FCB aber die Kontrolle wieder an sich und geriet kaum noch in Gefahr. Im rotblauen Lager durfte sogar noch zweimal gejubelt werden: Einmal, als Elis Isufi in der 58. Minute per Kopf das 2:1 markierte, und einmal nach Spielschluss, als der Blick aufs Smartphone die Niederlagen von Breitenrain und YF Juventus offenbarte. Dass sein Team nun die Aufstiegsrunde bestreiten darf, bezeichnete Trainer Kohler als «Meilenstein»:

«Das ist ein anderes Niveau. Wir werden in den nächsten Wochen auf mehr Widerstand stossen, was sehr wichtig für die Entwicklung der jungen Spieler ist.»

Zuschauer waren im Leichtathletikstadion St.Jakob keine zugelassen, vom gegenüberliegenden Parkhaus feuerten aber mehrere Dutzend Fans ihr Team an und enthüllten zudem ein Transparent, auf dem sie die den Plan von Club-Besitzer Bernhard Burgener mit der Basel Dream & Vision kritisierten.

FC Basel U21 ‒ AC Bellinzona 2:1 (1:1) Leichtathletikstadion St.Jakob. ‒ Keine Zuschauer zugelassen. ‒ SR Huber. ‒ Tore: 17. Vishi (Foulpenalty) 1:0. 30. Monighetti 1:1. 58. Isufi 2:1. Basel U21: Pukaj; Spataro, Lurvink (56. Jakob), Hajdari, Isufi; Bunjaku; Gubinelli (82. Durrer); Stevanovic (68. Suter); Chiappetta, von Moos, Vishi (68. Pululu). Bellinzona: Pelloni; Bollati, Russo (74. Soto), Martignoni, Monighetti (46. Facchin); Milosavjlevic (87. Gocic); Melazzi, Piazza (63. Manzo), Italo (63. Guarino), Belometti; Rossini. Bemerkungen: Basel ohne Ejupi, Fazlic, Gradaille, Jankowski, Moulin (alle verletzt), Manis (abwesend), Levante, Schweizer und Vesco (alle kein Aufgebot). Bellinzona ohne Facchinetti, Felitti, Forzano, Magnetti, Morandi (alle verletzt), Guidotti, Schneeberger, Togni und Vidovic (alle kein Aufgebot). – Verwarnungen: 41. Lurvink, 45. Milosavjlevic, 61. Italo, 66. Facchin, 72. Hajdari, 80. Gubinelli (alle Foul).

Black Stars Luftetar Mushkolaj verwandelte kurz vor Schluss den Elfmeter zum Heimsieg. Edgar Hänggi (10. April 2021)

Black Stars holen mit einem wiederholten Elfmeter den Sieg

Keinerlei Misstöne gab es dagegen auf dem Buschweilerhof, wo die 100 zugelassenen Besucher in den Genuss eines guten, temporeichen Matchs zwischen den Black Stars und dem FC Zürich U21 kamen.

Obwohl die beiden Teams bereits als Teilnehmer der Abstiegsrunde feststehen, dürften sie sich in dieser Form die Zugehörigkeit in der Promotion League sichern. Vor allem der seit dem Restart ungeschlagene FC Black Stars bestätigte seinen Aufwärtstrend, wirkte ungemein stabil und liess sich auch nicht durch den postwendenden Ausgleich der Zürcher – Shani Tarashaj hatte Süleyman Türkes 1:0 (40.) praktisch im Gegenzug «beantwortet» – aus der Ruhe bringen.

Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel zwischen der 84. und 85. Minute: Novem Baumann hielt einen von Luftëtar Mushkolaj getretenen Foulelfmeter, konnte sich aber nur kurz darüber freuen. Denn das Schiedsrichter-Trio um Désirée Grundbacher liess den Strafstoss wiederholen, weil sich der FCZ-Keeper zu früh von der Linie bewegt hatte. Im zweiten Anlauf behielt der Black-Neuzugang die Nerven und sicherte seinem Team die wichtigen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.