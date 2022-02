Fussball Drei Punkte und eine Revanche: FCB-Frauen siegen gegen YB Die FCB Frauen starten gut in die Rückrunde der Women’s Super League – sie machen die Vorrundenniederlage gegen die YB-Frauen mit einem klaren 3:1 wett.

11 Bilder 11 Bilder Tyara Buser debütiert mit einer sehr starken Leistung für die Baslerinnen. Klaus Brodhage / bz Zeitung für die Region

Knapp 60 Minuten sind am Samstag im ersten Rückrundenspiel der FCB-Frauen gegen die Frauen der Berner Young Boys in der Women’s Super League gespielt, als Vanesa Hoti zu einem der unzähligen Eckbälle für Rotblau anläuft. Alessia Limata, die Torfrau der Bernerinnen, unterläuft diesen Ball. So wird dieser zur perfekten Vorlage für Eleni Markou, die keine Mühe hat, das Leder mit dem Kopf über die Linie zu drücken.

Mit den Bernerinnen eine Rechnung offen

Damit nicht genug: Eine Zeigerumdrehung später stösst Hoti bereits wieder in den Strafraum vor, kommt mit einer halben Drehung an ihrer Gegenspielerin vorbei, verpasst jedoch den Abschluss. Dies macht Julia Matuschewski eine Minute später besser. Ein Steilpass auf die linke Angriffsseite der Baslerinnen erläuft Alayha Pilgrim. In Robben-Manier dribbelt sie in die Mitte. Doch statt wie der Holländer von dort abzuziehen, hat sie das Auge für ihre Mitspielerin Matuschewski, die eiskalt per Lupfer verwandelt. Diese drei Minuten sind sinnbildlich für dieses Spiel. Trainerin Danique Stein sagte eine Woche zuvor:

«Wir haben mit den Bernerinnen noch eine Rechnung offen. Die Spielerinnen wollen unbedingt gewinnen.»

Den Beweis liefern die FCB-Frauen prompt. Bereits in der 4.Minute trifft Rückkehrerin Tyara Buser mit einer missglückten Flanke die Latte. Die FCB-Frauen halten den Druck immens hoch. Immer wieder laufen Buser und Pilgrim die Gästeverteidigerinnen und die Torfrau an. Sind die Stürmerinnen des Heimteams mal ausgespielt, steht das sehr lauffreudige und kampfstarke Mittelfeld bereit. 20 Minuten lang ist ein regelrechtes Powerplay zu sehen.

Zu wirklich guten Chancen kommt das Team von Stein jedoch nicht. Im Gegenteil: Flavia Lüscher verliert als Letzte den Ball etwas zu einfach. Céline Schmid übernimmt, scheitert jedoch an Basels Michèle Tschudin im Tor. 0:0 steht es zur Pause. Dieses Resultat schmeichelt den Gästen, denn hätte das Heimteam etwas gradliniger gespielt, wäre mindestens ein Tor verdient gewesen.

YB wird gegen Ende stärker, Basel hält dagegen

In Halbzeit zwei lassen es die Baslerinnen etwas ruhiger angehen. Die Gäste kommen besser ins Spiel, bis zur besagten 60.Minute. Der Doppelschlag der Baslerinnen schockt die Gelbschwarzen jedoch nicht. Ein einziger Steilpass reicht, um Courtney Strode freizuspielen. Diese verwandelt im eins gegen eins mit Tschudin souverän. Nach 64 Minuten ist für die Baslerinnen wieder zittern angesagt. «Kein Aufbau mehr. Haut die Bälle da hinten weg. Wir wollen nichts mehr riskieren», ordnet Stein an.

Dies setzen die Baslerinnen gekonnt um. Chancen gibt es zwar auf beiden Seiten, YB aber spielt in der letzten Viertelstunde klar stärker. Durch Konter über die schnelle Pilgrim kann sich der FCB aber immer wieder aus der Defensive lösen. Fünf Minuten vor Schluss ist Camille Surdez nur mit einem Foul zu stoppen, sie kam in der 55.Minute für Buser ins Spiel.

Den fälligen Freistoss aus 18 Metern verwandelt Jana Kaiser sehenswert in die kurze Ecke. Der Jubel ist gleichzeitig auch ein Erlösungsschrei. Mit dem 3:1 sind auch die letzten Zweifel am Sieg beseitigt. Die FCB-Frauen belohnen sich für ihr druckvolles Spiel.

Die vielen Zuschauenden, Vereinspräsident Reto Baumgartner und Nationaltrainer Niels Nielsen sahen ein unterhaltsames Spiel. Letzterer konnte wohl einige potenzielle Spielerinnen sichten. Neben Buser, die auf dem Flügel ein hervorragendes Spiel zeigt und einzig im Abschluss sündigt, gibt auch Lara Schmidt ihr Debüt für Rotblau. Ruhig und gut hörbar dirigiert sie die Abwehr und macht selten Fehler. Surdez fasst das Spiel in einem Interview mit dem SRF wie folgt zusammen:

«Die neuen Spielerinnen helfen uns, und man hat einen guten Teamspirit auf dem Platz gesehen.»

Nächste Woche spielen die FCB-Frauen am Sonntag um 16 Uhr auswärts in Yverdon. Auch da sollte mit einer Leistung wie heute ein Sieg machbar sein.