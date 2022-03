Fussball Herzrasen und deutliche Worte: Last-Minute-Sieg für die Black Stars ‒ Niederlage für die U21 des FCB Während der FC Black Stars beim 2:1 über Brühl die ersten Punkte im neuen Jahr holt, verliert die U21 des FC Basel in Chiasso mit 0:2.

«Ich weiss gar nicht, wie mein Herz diese Schlussphase überstanden hat», sagt Branko Bakovic und fasst sich lachend mit der Hand an die Brust. Hauptverantwortlich für den stark erhöhten Puls des Black-Stars-Trainers ist Atdhe Rashiti gewesen, der in der 78. Minute bei einer Zwei-gegen-eins-Situation den besser postierten Dino Babovic übersehen und drei Zeigerumdrehungen später Brühls Goalie Alban Berisha umkurvt, aber im Anschluss aber am leeren Gehäuse vorbeigezielt hat. «Zwei eigentlich matchentscheidende Situationen», so Bakovic.

Und so kommt es, wie es kommen muss: Statt 2:0 oder 3:0 heisst es kurz darauf 1:1. Petar Pavlovic hat nach einem Corner den Ausgleich für die Gäste markiert (84.) und ein wildes Finish lanciert, in dem beide Mannschaften den Sieg anstreben. Dabei macht das Heimteam den etwas gefährlicheren Eindruck und hätte in der 89. Minute nach einem Foul an Ricardo Farinha e Silva eigentlich einen Penalty bekommen müssen.

Mit der Wut über den ausgebliebenen Pfiff drängen die Sterne weiter und werden tief in der Nachspielzeit belohnt. Ein Freistoss Daniele Spataros landet vor den Füssen von Kaan Sevinç, der das Leder aus zehn Metern zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen wuchtet.

Davor ist die Partie über weite Strecken recht ereignisarm gewesen. «Es war kein schönes Spiel für die Zuschauer», muss auch Bakovic zugeben. Süleyman Türkes kommt im ersten Durchgang dreimal aus bester Position zum Abschluss (17., 31., 35.), doch der Topskorer der Vorsaison kann nicht verbergen, dass er nach fünfmonatiger Verletzungspause noch nicht der «Alte» ist. «Er hat aber defensiv gut gearbeitet und der Mannschaft auf diese Weise geholfen», nimmt der Trainer seinen Stürmer in Schutz.

Die zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt sind den Baslern in vielen Szenen anzumerken. «Man hat gesehen, dass die Spieler den Druck im Kopf hatten», bestätigt Branko Bakovic. Ein willkommenes Ventil liefert ein guter Angriff kurz nach Ablauf einer Stunde, den Babovic nach Vorarbeit Seydou Ouedraogos mit dem 1:0 abschliesst und damit den Grundstein zum Sieg legt. Black-Trainer findet:

«Das war ein Sechs-Punkte-Spiel. Ich hoffe, wir können nach diesem Erfolgserlebnis die nächsten Partien mit etwas mehr Selbstvertrauen angehen.»

Die U21 des FCB mit Niederlage

Der FC Basel U21 muss derweil beim FC Chiasso antreten. Die Partie beginnt gut für die Spieler in den rotblauen Trikots, die an diesem Nachmittag allerdings von den Tessinern getragen werden. Keine Viertelstunde ist gespielt, da liegt der Platzklub bereits mit zwei Längen in Front. Allerdings hat die Chiassesi bei beiden Treffern das Glück auf ihrer Seite: Rilind Nivokazis Flachschuss wird von FCB-Captain Moyo Uruejoma unhaltbar in die kurze Ecke abgelenkt (6.) und Evans Maurin ist vor seinem erfolgreichen Abschluss zum 2:0 durch einen Stoss in Noa Dundas’ Rücken in Ballbesitz gekommen (14.).

«Dass da kein Pfiff kommt, verstehe ich einfach nicht», ärgert sich Michel Renggli, spart aber auch nicht Kritik an der eigenen Mannschaft, die sich bis zum Pausenpfiff in Schockstarre zu befinden scheint. «Das war nicht gut und klar die schwächste Halbzeit, seit ich hier bin», findet der neue Cheftrainer, der seit der Winterpause an der Linie das Sagen hat, deutliche Worte.

Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten in Form von zwei Auswechslungen bringt Renggli zur Pause seine Equipe in die Spur zurück. Fortan sind nämlich die Gäste die tonangebende Mannschaft, wenngleich auch der FC Chiasso weiterhin seine Möglichkeiten hat. Obwohl der Basler Nachwuchs auf den Anschlusstreffer drückt, will dieser einfach nicht fallen. «Drei Hundertprozentige aus dem Spiel heraus und mehrere Freistösse aus vielversprechender Position – daraus müssen wir einfach mehr machen. Mehr Gelegenheiten bekommst du in der Promotion League nicht», seufzt der FCB-U21-Trainer.

Doch weil die in Weiss spielenden Basler wie in der Vorwoche beim YB-Nachwuchs (1:1, die Red.) Chancenwucher betreiben, bleibt es beim 2:0. «Wir haben das Wichtigste verpasst», fasst Michel Renggli die Quintessenz der Partie zusammen. Abgesehen davon bietet der Match im Tessin besten Anschauungsunterricht dafür, «dass es nicht in jeder Situation eine Passlösung gibt. Man muss Duelle gewinnen, um sich durchzusetzen. Dass es geht, haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt.»

Tabelle der Promotion League Bild: el-pl.ch

Telegram 1 FC Black Stars ‒ SC Brühl 2:1 (0:0) Buschweilerhof. ‒ 485 Zuschauer. ‒ SR Jaussi. ‒ Tore: 61. Babovic 1:0. 84. Pavlovic 1:1. 95. Sevinç 2:1.

Black Stars: Oberle; Erçin, Farinha e Silva, Sevinç, Levante; Mumenthaler (46. Babovic), Adamczyk, Fazlija (63. Rashiti), Ouedraogo (87. Covella); Spataro, Türkes (71. Jankowski).

Brühl: Leite (11. Berisha); Demhasaj, Neitzke, Traber, Wörnhard; Holenstein; Stadler (78. Lovakovic), Sejdija (40. Shala); Rafhinha, Campos, Eberle (78. Pavlovic).

Bemerkungen: Black Stars ohne Kaufmann, Mushkolaj, Muzagu, Spaqi (alle verletzt), Fischer und Zatko (beide kein Aufgebot). ‒ Brühl ohne Kucani und Mujic (beide verletzt). ‒ Verwarnungen: 29. Spataro, 45. Rafhinha, 67. Adamczyk, 73. Ouedraogo (alle Foul), 88. Türkes, 96. Demhasaj, 95. Farinha e Silva (alle Unsportlichkeit). ‒ Leite, Sejdija und Mumenthaler verletzt ausgeschieden.