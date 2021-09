Fussball Die Black Stars verlieren und die beiden FCB-Teams holen jeweils drei Punkte Während der FC Basel U21 beim FC Rapperswil-Jona mit 3:2 gewinnt, verlieren die Black Stars in Cham mit 1:2. Und auch die Frauen des FC Basels holen sich drei Punkte und gewinnen mit 1:0 gegen Luzern, trotz eines verschossenen Elfmeters.

Moyo Uruejoma und seine Mannschaft schaffen den Ausgleich, können ihn aber nur kurz halten. Bild: Roger Zbinden / Luzerner Zeitung

Bereits am Mittwoch hatte die U21 des FC Basel nach einem Rückstand auswärts gepunktet. Dieses Kunststück gelang dem rotblauen Nachwuchs nun auch am Wochenende, nach dem 1:1 in Biel wurde es in Rapperswil-Jona sogar ein 3:2-Sieg. «Zweimal auf diese Weise zurückzukommen, ist keine Selbstverständlichkeit, denn in der Promotion League gibt es keine einfachen Gegner», bemerkte Marco Schällibaum treffend.

Der FCB-U21-Trainer hatte «eine unglaublich gute erste Halbzeit» seines Teams gesehen. Angesichts der Überlegenheit – das Geschehen spielte sich mehrheitlich in der Rapperswiler Hälfte ab – hätten die Gäste mit mehr als nur mit einer Länge führen müssen. Lediglich Flügel Mehmet Manis, der nach 20 Minuten von Rechts nach innen zog und den Ball aus 15 Metern flach in der entfernten Ecke versenkte, hatte für die in Weiss spielenden Rotblauen getroffen.

Ein Dreifachwechsel beim Heimteam zur Pause gab den Rosenstädtern neuen Schwung – sie brauchten keine fünf Minuten, um aus dem 0:1 ein 2:1 zu machen. «Da wurden wir kalt erwischt», musste Schällibaum zugeben. Doch die Basler liessen in der Folge nicht zu, dass der FCRJ aus seinem neuen Schwung weiteres Kapital schlug und vermochten mit der Zeit die Spielanteile wieder auszugleichen.

20 Minuten vor Schluss durfte FCB-Innenverteidiger Mile Vukelic unbedrängt bis Mittelfeld vorstossen, lancierte ideal Manis, der allein vor Goalie Diego Yanz den Ausgleich markierte. Und in der 83. Minute gewann Liam Chipperfield einen Zweikampf an der Seitenlinie, tankte sich bis an die Grundlinie durch und passte zur Mitte, wo Tresor Samba ohne Probleme das 2:3 erzielte. «Die Jungs haben Herz und viel spielerische Klasse gezeigt und den Match verdient gewonnen», so das abschliessende Fazit von Marco Schällibaum.

FC Rapperswil-Jona – FC Basel U21 2:3 (0:1) Grünfeld, Jona. – 300 Zuschauer. – Tore: 20. Manis 0:1. 47. Kllokoqi 1:1. 50. Zali 2:1. 70. Manis 2:2. 83. Samba 2:3. Rapperswil-Jona: Yanz; Stettler, Zali, Kllokoqi, Schällibaum; Rohrbach; Flühmann (46. Herter), Suter (46. Bahtiyari); Pousa (79. Gomes), Casciato (84. Markaj), Saliji (46. Da Costa). Basel U21: Spycher; Daniele Spataro, Lurvink, Vukelic, Schweizer; Gubinelli; Chipperfield (87. Stajic), Vishi; Manis (87. Ejupi), Hunziker (67. Samba), Chiappetta (49. Pululu). Bemerkungen: Rapperswil-Jona ohne Amendola, Beka, Ciarrocchi, Gele, Harperink, Hebib, Marcon, Radice, Luigi Spataro und Truniger (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). Basel ohne Gradaille, Jaiteh, Kissling, Krasniqi, Moulin, Okafor, Pergjoka, Stevanovic und Winkler (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). – Verwarnungen: 18. Suter, 42. Vukelic, 67. Chipperfield, 87. Schweizer, 92. Gubinelli (alle Foul).

Tresor Samba erzielte den entscheidenden Treffer zum Sieg. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Die Black Stars verpassen den Punktgewinn

Auch der FC Black Stars hatte am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen YF Juventus 1:1 gespielt, im Gegensatz zum FCB aber nicht den späten Ausgleich geschossen, sondern kassiert. Vielleicht war es ja dieser gefühlte K.-o.-Schlag aus der 94. Minute, der eine Rolle dabei spielte, dass den Sternen im Auswärtsspiel in Cham kein sonderlich guter Auftritt gelang. Zwar präsentierten sich auch die Zuger nicht von ihrer besten Seite, doch es reichte, um einen bestenfalls durchschnittlichen Promotion-League-Match für sich zu entscheiden.

Die leicht überlegenen Chamer brauchten 26 Minuten, ehe sie in Führung gingen, wobei mehrere Black-Spieler in dieser Szene keine gute Figur machten. Zuerst verlor Yves Jankowski an der Linie das Duell gegen Nico Siegrist, dann stürzten sich gleich beide Innenverteidiger auf Jan Loosli, der den Ball in die Mitte durchsteckte, wo Marin Wiskemann allein vor Goalie Dario Thürkauf flach und wuchtig ins Netz drosch.

Die Gäste versuchten zwar zu reagieren, allerdings fehlte ihnen aller Bemühungen zum Trotz im Sturmzentrum ein Zielspieler. Süleyman Türkes, Adthe Rashiti (beide verletzt) und Luftëtar Mushkolaj (gesperrt) – die drei Mittelstürmer im Kader des FC Black Stars – verfolgten die Begegnung gemeinsam auf den Zuschauerrängen und dürften sich wohl gewünscht haben, ihren Teamkollegen auf dem Platz helfen zu können.

Dass den Gästen dennoch der Ausgleich gelang, verdankten sie einem stehenden Ball. Antonio Fischer erwischte Marco Peterhans bei seinem Freistoss aus 17 Metern in der Torwartecke (69.). Doch die Freude über den möglichen Auswärtspunkt währte nicht sehr lange, denn fünf Minuten später kombinierten sich die Chamer ohne grössere Gegenwehr bis in den Black-Sechzehner, wo schliesslich Ex-Super-League-Profi Siegrist per diagonalem Flachschuss den 2:1-Endstand fixierte.

SC Cham – FC Black Stars 2:1 (1:0) Eizmoos. – 300 Zuschauer. – Tore: 26. Wiskemann 1:0. 69. Fischer 1:1. 74. Siegrist 2:1. Cham: Peterhans; Riedmann (86. Suta), Röthlisberger, Sousa, Hermann; Fäh (73. Niederhauser), Rüedi, Bühler; Wiskemann (73. Titaro), Loosli (86. Domoraud), Siegrist (91. Hoxha). Black Stars: Thürkauf; Mumenthaler, Edwige, Farinha e Silva, Jankowski; Fischer (81. Fazlija); Uruejoma (89. Erçin), Kaufmann (63. Adamczyk); Muzangu (63. Jloulat), Ouedraogo, Dejan Zunic (81. Babovic). Bemerkungen: Cham ohne Wicht und Wüest (beide verletzt). Black Stars ohne Mushkolaj (gesperrt), Ferreira, Oberle, Rapold, Rashiti, Sevinç, Türkes und Dalibor Zunic (alle verletzt, krank, abwesend oder kein Aufgebot). – Verwarnungen: 47. Fäh, 92. Mumenthaler (beide Foul).

Auch FC Basels Frauen holen einen Dreier

Die Frauen des FC Basel bleiben das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Zu Hause gewann die Mannschaft von Trainerin Danique Stein mit 1:0 gegen die Luzerner Frauen. Bereits nach acht Minuten brachte Neuzugang Eleni Markou das Team in Führung. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Vanesa Hoti reichte der Treffer für den Sieg. Die Baslerinnen rücken damit auf den vierten Platz der Tabelle vor.

Marion Rey im Kampf um den Ball. Am Ende wird der Kampf mit drei Punkten belohnt. Urs Flueeler / KEYSTONE