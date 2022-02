Fussball Neuer Modus, neue Spielerinnen, neues Ziel: So wollen die FCB-Frauen in der Rückrunde angreifen Am Samstag beginnt für die FCB-Frauen gegen YB die Rückrunde. Wir haben mit Trainerin Danique Stein und Rückkehrin Tyara Buser über Ambitionen und Möglichkeiten gesprochen.

Imane Saoud und die FCB Frauen starten gegen YB in die Rückrunde. Urs Lindt/freshfocus

Fünf Wochen lang haben sich die FCB-Frauen bei meist eisiger Kälte auf dem Campus vorbereitet, um am Samstag (17 Uhr) in die Rückrunde zu starten. Gegnerinnen auf dem Campus werden die YB-Frauen sein. Mit der Vorbereitung ist Trainerin Danique Stein zufrieden. Um der hiesigen Kälte kurz zu entfliehen, verbrachten die Baslerinnen eine Woche im Tessin. Die Trainerin hatte Zeit für Einzelgespräche und konnte an taktischen Feinheiten schrauben.

Fünf Testspiele haben die Frauen absolviert. «Wir haben einige Ziele erreicht, manche nicht. Nun wissen wir, woran wir noch arbeiten müssen», sagt Stein und ergänzt: «Wir wollen defensiv solide stehen, aber vor allem offensiven Fussball spielen.»

Junge, talentierte Spielerinnen ergänzen den Kader

Fehlte auf einer Position die passende Spielerin, wurde diese verpflichtet. «Ich bin der Typ Trainerin, die Spielerinnen positionsbedingt holt. Dazu müssen sie auch charakterlich ins Team passen», sagt Stein. Verpflichtet haben die FCB-Frauen mit Lara Schmidt, Nia Szenk, Lou Bénard und Tyara Buser gleich vier Spielerinnen. Schmidt soll die deutsche Mentalität ins Team bringen. Zudem ist die Innenverteidigerin mit 1,80 Meter gross gewachsen. «Grösse ist im Frauenfussball, vor allem bei Standardsituationen, fast schon die halbe Miete», sagt Stein.

Mit Grösse punkten die Aussenverteidigerinnen Szenk und Bénard nicht, jedoch sind sie sehr talentiert. Szenk ist vom SC Freiburg ausgeliehen und soll beim FCB Spielpraxis erhalten. Bénard, welche aus der französischen Ligue 2 kommt, hat ihre neue Trainerin im Probetraining überzeugt. Zudem wechselt mit Buser eine alte Bekannte ans Rheinknie. Buser spielte bereits mit 16 für den FCB und wechselte als 20-jährige zum SC Freiburg. «Sie ist Baslerin, wir haben noch zusammengespielt und sie weiss, dass das der richtige Weg für sie ist», sagt Stein zu dieser Verpflichtung.

Tyara Buser trug bereits früher das Basler-Trikot. Jetzt ist sie zurück. BLZ

Die Stürmerin hofft auf mehr Spielzeit, diese hatte sie in Freiburg aufgrund diverser Verletzungen nicht. «Da durch, dass ich hoffentlich mehr spiele, möchte ich mich wieder für die Nati aufdrängen. Sicher möchte ich konstante Leistungen bringen», sagt Buser. Der Traum, an die EM zu fahren, sei zwar schwierig zu realisieren, jedoch glaube sie daran. Busers soll eine Leaderrolle übernehmen. «Ich weiss, dass ich noch viel lernen muss. Mit den Erfahrungen aus Freiburg und aus den Jahren hier in Basel ist das aber möglich», sagt sie. Das Kader ist komplett, Abgänge wird es keine geben.

Ein neuer Modus und frischer Wind im Verein

Um die Spannung in der Liga hochzuhalten, wurden auf diese Saison hin Playoffs eingeführt. Für Stein hat der Modus diese Saison Vorteile: «Im Sommer hatten wir viele Verletzte. Diese sind inzwischen wieder fit. Die Vorrunde konnten wir als Vorbereitung nutzen und ich konnte die Mannschaft kennen lernen. In der Rückrunde können wir nun die Neuen integrieren und in den Playoffs dann voll durchstarten», sagt sie. Buser sieht im Modus ebenfalls das Positive. Sie sagt:

«Es ist etwas Neues. Es ist eine Chance, um am Ende alles herauszuholen. Das ist motivierend.»

Vor den Playoffs wartet jedoch ein schwieriges Cupspiel gegen den FCZ auf die Baslerinnen. Der Cup ist auch bei den Frauen der kürzeste Weg zu einem Titel. Die ehrgeizige Stein weiss das und sagt: «Ich will immer gewinnen. Wenn wir immer gewinnen, holen wir einen Titel. Es ist ein Wunsch und es wäre eine unglaublich schöne Geschichte für die FCB-Frauen».

Danique Stein will mit ihrem Team immer gewinnen, um einen Titel zu holen. Kenneth Nars

Seit die neue Führung am Werk ist, ist nicht nur in der Männerabteilung vieles angepasst worden. Stein sagt dazu: «David Degen, Remo Gaugler und Sophie Herzog sind sehr wahrnehmbar. Sie wissen, wie wir arbeiten, was die Ziele sind und was wir erreichen können. Wir spüren die Präsenz und das war nicht immer so. Aber wir konzentrieren uns ganz auf unseren Job.»

Dieser Job beginnt am Samstag mit dem Spiel gegen YB. Das Ziel ist klar: Die FCB-Frauen wollen gewinnen. «Wir wollen sofort im Spiel sein und das, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben, in die Meisterschaft mitnehmen», sagt Tyara Buser abschliessend. Das kalte Wetter in der Vorbereitung konnte dem Team nichts anhaben, die Spielerinnen und ihre Trainerin sind heiss auf die Rückrunde mit spannenden K.-o.-Spielen.

Women's Super League

10. Runde: Basel – YB (Sa., 17 Uhr), Lugano – Luzern, GC – Yverdon, Aarau – St.Gallen, Servette – Zürich

Tabelle der Woman's Super League wsl

Zugänge bei den Frauen des FC Basel: Tyara Buser (SC Freiburg), Nia Szenk (SC Freiburg), Lou Bénard (VGA Saint-Maur), Lara Schmidt (Turbine Potsdam); Abgänge: keine; Ausfälle: Julia Gütermann (Reha), Kristina Sundov (Kreuzbandriss), Melanie Huber (Muskel)

Kommende Spiele der FCB-Frauen:

05.02.22 BSC YB (H)

13.02.22 FC Yverdon (A)

27.02.22 FC Zürich (A), Cup Viertelfinal

05.03.22 St. Gallen-Staad (H)

12.03.22 FC Luzern (A)

20.03.22 FC Lugano (H)

26.03.22 FC Aarau (A)

02.04.22 GC (H)

16.04.22 Servette FC Chênois (H)

24.04.22 FC Zürich (A)