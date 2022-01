Fussball Zurück in die Wohlfühl-Oase: Jordi Quintilla verlässt den FC Basel und spielt ab sofort wieder in St. Gallen Nach nur einem halben Jahr ist das Kapitel Jordi Quintilla beim FC Basel bereits wieder geschlossen. Der 28-jährige Spanier verlässt Rotblau, um in der Ostschweiz wieder die Rolle zu spielen, die er in Basel nie spielen durfte.

Die Jubel-Szene im Auswärtsspiel im Zürcher Letzigrund beschreibt die Zeit von Jordi Quintilla beim FC Basel recht gut. Nachdem er in der Nachspielzeit das vermeintliche 4:2 geschossen hat, dreht der 28-Jährige jubelnd ab, läuft auf die Gäste-Kurve zu und zeigt mit den sich überkreuzenden Armen deutlich: Das wars. Das Spiel ist entschieden. Doch es sollte anders kommen. Der VAR nahm Quintillas Tor zurück, FCZ-Stürmer Assan Ceesay traf mit der letzten Aktion zum 3:3 und so herrschte kurz nach dem wohl freudigsten Moment von Quintilla in Rotblau schnell die absolute Ernüchterung.

17 Spiele hat Quintilla für den FC Basel in der Hinrunde gemacht. Nur 17 Spiele. Skorerpunkte sammelte er keinen einzigen und weil es sportlich nicht wie gewünscht lief, wurden auch die Einsatzzeiten immer weniger. Gegen die starke Konkurrenz im zentralen Mittelfeld mit Pajtim Kasami, Fabian Frei, Taulant Xhaka, Wouter Burger und Matias Palacios konnte sich Quintilla nicht wie erhofft durchsetzen. «Jordi konnte bei uns leider nie die Rolle einnehmen, die er in St. Gallen hatte», sagt FCB-Trainer Patrick Rahmen am Rande des Testspiels gegen Xamax am Samstag, bei dem Quintilla bereits in St, Gallen weilte.

Wenige Minuten nach Abpfiff wurde der Transfer dann offiziell verkündet. Der neue Vertrag von Quintilla ist bis 2025 datiert. St. Gallen-Trainer Peter Zeider lässt sich im Communiqué wie folgt zitieren: «Jordi war drei Jahre lang einer unserer Schlüsselspieler. Seine Qualitäten auf und neben dem Platz sind bekannt. Mit ihm können wir unser Team verstärken und in allen Bereichen nochmals einen Schritt nach vorne machen.»

Doch kommt der Spanier durch den Wechsel wieder zurück zu alter Stärke? Quintillas Situation in Basel war schwierig. Als Transfer der alten Führung passte er neben den sportlichen Problemen auch nicht unbedingt in die Pläne des neuen FCB-Bosses David Degen und Co. Trotzdem steckte der im Team beliebte Spanier nie auf. Auch, wenn er auf dem Platz keine tragende Rolle spielte, half er den jungen Spielern und unterstützte die Mannschaft. Rahmen sagt: «Jordi ist ein Spieler, der Vertrauen braucht. Ich freue mich, dass er mit St. Gallen eine Lösung gefunden hat, wo er wieder eine wichtigere Rolle einnehmen kann.»

Auch der Spanier selber hofft, in der Ostschweiz wieder an alte Tage anknüpfen zu können. Quintilla sagt im Vorstellungsvideo des FC St. Gallen: «In der Schweiz gibt es viele schöne Orte, viele schöne Stadien, aber nur ein zu Hause und das ist St. Gallen.» Das tönte im Sommer noch ganz anders. Damals sagte Quintilla: «Ich wollte schon immer zum FC Basel.» Doch nach einem halben Jahr folgte die Erleuchtung, dass er früher doch schöner war und der FC Basel vielleicht eine Nummer zu gross.