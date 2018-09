Zur Pause führte Paris Saint-Germain dank einem Treffer von Neymar sowie einem direkt verwandelten Corner von Angel di Maria 2:0. Doch nach 71 Minuten stand es 2:2. Aufsteiger Nîmes schien auf dem Weg zu einer weiteren Überraschung, nachdem die Südfranzosen zwei der ersten drei Spiele gewonnen hatten.

Doch mit dem 2:2 war das Spektakel noch nicht zu Ende. Denn der Favorit schlug nochmals zurück und fand dank Kylian Mbappé die Siegesstrasse doch noch: Der Weltmeister traf nach einem weiten Zuspiel von Presnel Kimpembe in der 77. Minute zum 3:2. Für das Schlussresultat war der Uruguayer Edinson Cavani, einer weiterer Superstar in der Pariser Offensive, in der Nachspielzeit besorgt.

Matchwinner Mbappé fiel in der letzten Minute dann aber auch noch negativ auf. Nachdem er gefoult worden war, stiess er seinen Gegenspieler etwas gar heftig zu Boden - und sah die Rote Karte.

Telegramme/Resultate:

Nîmes - Paris Saint-Germain 2:4 (0:2). - Tore: 36. Neymar 0:1. 40. Di Maria 0:2. 63. Bobichon 1:2. 71. Savanier 2:2. 77. Mbappé 2:3. 92. Cavani 2:4. - Bemerkungen: 94. Rote Karte gegen Mbappé (Unsportlichkeit). 95. Rote Karte gegen Savanier (Foul).

Guingamp - Toulouse 1:2 (1:2). - Tore: 2. Gradel 0:1. 12. Sangaré 0:2. 45. Thuram 1:2. - Bemerkungen: Toulouse ohne Moubandje (gesperrt). 26. Gelb-Rote Karte gegen Todibo (Toulouse/Foul).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Angers - Lille 1:0. Dijon - Caen 0:2. Reims - Montpellier 0:1. Strasbourg - Nantes 2:3.

Rangliste:

1. Paris Saint-Germain 4/12 (13:4). 2. Dijon 4/9 (8:3). 3. Toulouse 4/9 (5:6). 4. Lille 4/7 (6:2). 5. Montpellier 4/7 (4:3). 6. Lyon 4/6 (4:2). 7. Nîmes 4/6 (9:9). 8. Reims 4/6 (3:5). 9. Saint-Etienne 3/5 (3:2). 10. Caen 4/5 (4:5). 11. Marseille 3/4 (7:5). 12. Monaco 3/4 (4:3). 13. Rennes 3/4 (4:5). 14. Strasbourg 4/4 (5:6). 15. Nantes 4/4 (5:8). 16. Nice 4/4 (2:6). 17. Amiens 3/3 (5:5). 18. Bordeaux 3/3 (3:5). 19. Angers 4/3 (5:8). 20. Guingamp 4/0 (3:10).