Kalalu debütierte bei Lyon vor drei Jahren in der 1. Mannschaft und wurde in drei Champions-League-Spielen eingesetzt. Danach folgten für den 1,69 m grossen Kalalu auf Leihbasis Engagements bei Stade Rennes und bei Sochaux in der Ligue 2, wobei ihm in der abgelaufenen Saison in 31 Einsätzen elf Treffer gelangen.