3:0-Pausenführung reicht Bergamo gegen Lazio nicht zum Sieg

Eine Doublette innerhalb von 40 Sekunden durch einen verwandelten Foulpenalty von Ciro Immobile (69.) und dem zweiten Saisontreffer von Joaquin Correa führte Lazio eine halbe Stunde vor Schluss zurück in die Partie. Den Ausgleich mussten die Lombarden, bei denen Freuler durchspielte, in der Nachspielzeit durch einen zweiten verwandelten Foulpenalty von Immobile hinnehmen.

Der Rückstand auf den noch immer ungeschlagenen Leader Juventus Turin beläuft sich nach acht Runden auf fünf Zähler. Der Serienmeister aus Turin kam vor heimischem Anhang gegen Bologna zu einem 2:1-Sieg. Cristiano Ronaldo (19.) mit seinem vierten Saisontor und Miralem Pjanic (54.), der von einem groben Fehlpass in Bolognas Abwehr profitierte, erzielten die Tore für Juventus. Danilo besorgte in der 26. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste.

In der Schlussphase kam Bologna mit dem in der 82. Minute eingewechselten Blerim Dzemaili nochmals zu gefährlichen Möglichkeiten. In der 94. Minute traf Federico Santander nach einem Freistoss per Kopf nur die Latte, Sekunden später rettete Juve-Legende Gianluigi Buffon gegen den 28-Jährigen mirakulös.

Telegramme und Ranglisten:

Juventus Turin - Bologna 2:1 (1:1). - Tore: 19. Ronaldo 1:0. 26. Danilo 1:1. 54. Pjanic 2:1. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili (ab 83.). 94. Latten-Kopfball von Santander (Bologna).

Lazio Rom - Atalanta Bergamo 3:3 (0:3). - Tore: 23. Muriel 0:1. 28. Muriel 0:2. 37. Gomez 0:3. 69. Immobile (Foulpenalty) 1:3. 70. Correa 2:3. 93. Immobile (Foulpenalty) 3:3. - Bemerkung: Bergamo mit Freuler.

Napoli - Verona 2:0 (1:0). - Tore: 38. Milik 1:0. 68. Milik 2:0.

Rangliste: 1. Juventus Turin 8/22 (15:7). 2. Inter Mailand 7/18 (14:4). 3. Atalanta Bergamo 8/17 (21:13). 4. Napoli 8/16 (17:10). 5. AS Roma 7/12 (12:10). 6. Lazio Rom 8/12 (16:9). 7. Cagliari 7/11 (10:7). 8. Fiorentina 7/11 (12:10). 9. Torino 7/10 (10:10). 10. Parma 7/9 (8:10). 11. AC Milan 7/9 (6:9). 12. Bologna 8/9 (10:11). 13. Hellas Verona 8/9 (6:7). 14. Udinese 7/7 (3:6). 15. Sassuolo 6/6 (11:12). 16. Brescia 6/6 (7:9). 17. Lecce 7/6 (7:15). 18. SPAL Ferrara 7/6 (6:13). 19. Genoa 7/5 (8:15). 20. Sampdoria Genua 7/3 (4:16).