Die Stimmungslage in der Nationalmannschaft ist selbstredend gut, der Burgfrieden vorerst wieder hergestellt. Doch es warten weitere Fallstricke auf Mannschaft und Trainer, der den sanften Umbruch moderieren muss. «Island akut überfordert. Schweiz schenkt sechs ein.» Die Online-Ausgabe des «Kicker» fand bedeutungsvolle Worte, verwendete eine bildhafte Sprache nach dem Auftakt der Schweizer in der Nations League. In Tat und Wahrheit war am Samstagabend das 6:0 in St. Gallen kein Einschenken der Schweiz. Sondern vor allem dies: ein Geschenk an den Anhang. Und an sich selbst.

«Das ist nun einmal passiert, aber man muss das mehrmals bestätigen, um zu sagen, es sei ein Neuanfang», sagte Vladimir Petkovic. Von einem Neuanfang wollte der Trainer noch nicht sprechen, was auch verfrüht wäre; zumal das Team bei plus eins startete, wie er das jüngst einmal formulierte. Petkovic weiss sehr wohl, dass in den nächsten Tagen und Wochen neue Fallstricke warten, dass dieses erfolgreiche Weibeln um die Gunst der Anhänger und Öffentlichkeit sehr schnell die Gegenrichtung annehmen kann. Das sind die Noten für die Schweizer Spieler:

Die Versöhnungstour Präsent sind die Misstritte der vergangenen Monate, sofern man sie so nennen will. Und so hängt fortan alles davon ab, was die Schweizer aus den Unruhen und Debatten mitnehmen, die auf ihren Köpfen ausgetragen wurden. Was sie daraus gelernt haben, vor allem hinsichtlich verbaler und nonverbaler Kommunikation. Mit ihrer Leistung bewiesen sie, keinen Schaden genommen zu haben. Und dass Gefüge und Moral weiter intakt sind. Derzeit befinden sich die Schweizer auf einer Art Versöhnungstour und wählten die beste aller Varianten, um wieder den Fussball das dominierende Thema werden zu lassen. Sechs verschiedene Torschützen, ein jeder Treffer mit seiner eigenen Geschichte.

Über Steven Zuber zum Beispiel, der nicht nur wegen seines Traumtors in der 13. Minute Fahrt im Nationalteam aufnimmt und Admir Mehmedi auf der linken Seite hinten anstehen lässt. Über Denis Zakaria, der das 2:0 erzielte und spielerisch im Zentrum ungleich stärker als der zurückgetretene Valon Behrami ist. In der 83. Minute war dies augenscheinlich, als er nach einem Sprint über den Platz Albian Ajeti die Torvorlage gab. Es war wie Fabian Schärs Absatzpass, der zum 5:0 durch Haris Seferovic führte, eine von zig Szenen der Schweizer, die für die wiedererlangte Lust am Fussball stand. Und nicht zuletzt für die neue Ausrichtung in der Offensive, in der man nun variabler, vertikaler und mit mehr Wucht agieren will. Unberechenbarer dank Shaqiri Petkovic wird selbstredend weiterhin sein Team auf Ballbesitz trimmen und die DNA nicht verändern, selbst morgen im Test in Leicester gegen England nicht. Denn auch der Tessiner hat festgestellt, dass das Spiel seiner Mannschaft zu berechenbar geworden war. Dass der Code, die Schweiz in Verlegenheit zu bringen, schnell gefunden werden kann. Mit Xherdan Shaqiri hinter der Sturmspitze dürfte dies für den Gegner schwieriger werden. Er sagte: «Ich glaube, auf dieser Position kann ich wichtig für die Mannschaft werden und ihr noch mehr helfen.» Das war eine leichte Untertreibung, besonders dann, wenn sich der 26-Jährige die Spielfreude des Island-Auftritts bewahrt. Petkovic sagte: «Shaqiri hat extrem gut gespielt, nach vorne, nach hinten, zur Seite.»