Abstiegskampf statt Aufholjagd bei Hertha Berlin

In der Winterpause hatte Hertha Berlin vollmundig den Angriff auf die Bundesliga-Spitze ausgerufen. Nach vier absolvierten Rückrunden-Partien heisst die Berliner Realität aber Abstiegskampf, trotz der 77 Millionen Euro, die der "Big City Club" in neues Personal investiert hat. Bedingt durch die 1:3-Heimniederlage gegen Tabellennachbarn Mainz schmolz die Reserve der Hertha auf die Abstiegszone auf sechs Punkte.

Mainz, das auch im Olympiastadion auf den verletzten Edimilson Fernandes verzichten musste, genügten in Berlin drei Torschüsse zum Sieg. Mainz' Topskorer Robin Quaison gab sie ab - und allesamt landeten sie im Tor. Den ersten Treffer verbuchte Quaison in der 17. Minute, wobei ihn die Berliner Verteidiger kaum bedrängten, den zweiten acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nach guter Vorarbeit und den dritten weit in der Nachspielzeit vom Penaltypunkt aus. Dazwischen hatte die Mainzer Neuverpflichtung Jeffrey Bruma per Eigentor für Hertha auf 1:2 verkürzt. Die Berliner brachten ganz zum Unmut ihres Trainers Jürgen Klinsmann auch gegen Mainz kein eigenes Tor vor heimischem Publikum zustande. Seit nunmehr 400 Minuten warten die Hertha-Fans im Olympiastadion auf einen Treffer der Ihren.

Wie weit Anspruch und Realität bei der Hertha aktuell divergieren, zeigt sich an der Tatsache, dass Blau-Weiss selbst in der Hauptstadt nicht mehr die Fussball-Topadresse ist. Aufsteiger Union Berlin mit seinem Schweizer Trainer Urs Fischer - vor Saisonbeginn meistgenannter Abstiegskandidat - hat der Hertha den Rang abgelaufen. Dank dem 2:0-Sieg beim heimschwachen Werder Bremen, stiess Union auf den 11. Rang vor. Marius Bülter schoss beim erst zweiten Berliner Auswärtssieg in der Bundesliga beide Tore (52./72.).

Immerhin noch zu einem Punkt gegen Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf reichte es dem VfL Wolfsburg, wobei ein Schweizer Duo eine Schlüsselrolle spielte. Zwei Minuten nach einer Roten Karte gegen Parin Pongracic wegen Tätlichkeit erzielte das dezimierte Wolfsburg durch eine Schweizerische Co-Produktion den Ausgleich. Admir Mehmedi fand in der 50. Minute mit einer präzisen Flanke den Kopf von Renato Steffen, der seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Mit Verteidiger Kevin Mbabu, der in der 27. Minute beim Stand von 0:1 für den verletzten Willliam in die Partie gekommen war, stand beim VfL noch ein dritter Schweizer auf dem Platz.

Telegramme und Rangliste:

Freiburg - Hoffenheim 1:0 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tor: 39. Waldschmidt (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz).

Hertha Berlin - Mainz 05 1:3 (0:1). - Tore: 17. Quaison 0:1. 82. Quaison 0:2. 84. Bruma (Eigentor) 1:2. 94. Quaison (Foulpenalty) 1:3. - Bemerkungen: Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt). 89. Gelb-Rote Karte gegen Wolf (Hertha Berlin/Foul).

Schalke 04 - Paderborn 1:1 (0:0). - 61'614 Zuschauer. - Tore: 63. Kutucu 1:0. 81. Gjasula 1:1.

Werder Bremen - Union Berlin 0:2 (0:0). - 42'100 Zuschauer. - Tore: 53. Bülter 0:1. 72. Bülter 0:2. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (verletzt).

Wolfsburg - Düsseldorf 1:1 (0:1). - 23'445 Zuschauer. - Tore: 13. Zimmermann 0:1. 50. Steffen 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi, Steffen (bis 74.) und Mbabu (ab 27.). 48. Rote Karte gegen Pongracic (Wolfsburg/Tätlichkeit).

Rangliste: 1. Bayern München 20/42 (58:23). 2. RB Leipzig 20/41 (53:25). 3. Borussia Dortmund 20/39 (56:28). 4. Borussia Mönchengladbach 20/39 (38:23). 5. Schalke 04 21/35 (32:27). 6. Bayer Leverkusen 20/34 (31:24). 7. Hoffenheim 21/33 (31:32). 8. SC Freiburg 21/32 (30:30). 9. Eintracht Frankfurt 21/28 (37:31). 10. Wolfsburg 21/28 (25:26). 11. Union Berlin 21/26 (25:32). 12. Augsburg 21/26 (33:44). 13. 1. FC Köln 20/23 (27:38). 14. Hertha Berlin 21/23 (25:37). 15. Mainz 05 21/21 (31:48). 16. Fortuna Düsseldorf 21/17 (20:42). 17. Werder Bremen 21/17 (25:48). 18. Paderborn 21/16 (26:45).