Abubakar schiesst Kriens mit drei Toren zum Sieg

Sämtliche fünf Treffer fielen vor der Pause. Mann des Spiels war Stürmer Asumah Abubakar, der die ersten drei Tore der Gastgeber erzielte. Das 3:1 schoss er in der 34. Minute. Der auf diese Saison hin von Maastricht zu den Kriensern gewechselte Portugiese war zum ersten Mal in der Challenge League mehr als einmal in einer Partie erfolgreich und totalisiert nun 13 Treffer. Damit rückte Abubakar in der Torschützenliste auf den 3. Platz vor - nur die Lausanner Aldin Turkes (18) und Andi Zeqiri (15) befinden sich noch vor ihm.

Kriens blieb im siebenten Heimspiel in Serie ungeschlagen (zwei Unentschieden) und liegt nun wieder sieben Punkte hinter den zweitklassierten Grasshoppers. Derweil hat Aarau in den letzten drei Begegnungen nicht weniger als 13 Gegentreffer kassiert.