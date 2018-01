Der 26-jährige Flügel verlässt Leverkusen nach zweieinhalb Jahren und 86 Pflichtspielen (13 Tore). In dieser Saison kam Mehmedi in zwölf Einsätzen, acht davon in der Startformation, auf zwei Tore. Der Zürcher war 2013 von Dynamo Kiew in die Bundesliga zu Freiburg gekommen, zwei Jahre später zog er nach Leverkusen weiter.

Wolfsburg, das in der Winterpause mit Renato Steffen (von Basel) bereits einen Schweizer Nationalspieler engagiert hat, soll gemäss deutschen Medienberichten eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro bezahlen.