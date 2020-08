Adrian Nikci hört auf

Der Ustermer stand zuletzt beim FC Schaffhausen unter Vertrag, bei dem er wegen diverser Verletzungen aber nur noch selten zum Einsatz kam. Der ehemalige U21-Nationalspieler (16 Länderspiele) wurde in seiner Karriere in der Super League mit dem FC Zürich Meister (2009), absolvierte vier Bundesligaspiele für Hannover 96 sowie 17 Partien in der 2. Bundesliga für Nürnberg und Union Berlin.