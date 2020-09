Der Schweizer Nationalspieler in Diensten der Young Boys hatte sich Mitte September beim Champions-League-Qualifikationsspiel in Dänemark gegen Midtjylland eine Knieverletzung zugezogen. Weil mit konservativer Behandlungsmethode beim Mittelfeldspieler keine Besserung eintrat, musste sich Aebischer am Freitag am Meniskus operieren lassen.