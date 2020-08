Alayah Pilgrim und ihr Fussballtraum: Der wichtige Wechsel von A nach B

Alayah Pilgrim spaziert ein wenig nervös zum St. Jakob-Park – ein Treffen mit den Medien steht an. Nachdem man sich coronakonform mit genügend Abstand begrüsst hat, geht es zum Fotoshooting. Dabei fällt auf: Ihre Hosen tragen nicht ihre Initialen A.P., sondern die Buchstaben R.X.

Doch der Entscheid fiel ihr nicht leicht: «Ich hatte von mehreren Vereinen Angebote», sagt die Sportlerin ein wenig verlegen, «ich musste schauen, wo es am besten passt.» Der Weg von Muri nach Basel sowie ihr letztes Lehrjahr als Fachfrau Gesundheit im Spital Muri mussten mitberücksichtigt werden.

Nun macht die 17-jährige Fussballerin einen weiteren Schritt in ihrer Karriere. Während der Spielbetrieb durch die Coronakrise zum Erliegen kam, führte die Murianerin Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Basel. Und siehe da: Nun sitzt sie vor uns im blauen Shirt mit FCB Logo.

Die Fussballerin Alayah Pilgrim kommt ursprünglich aus Muri. Das Spiel mit dem Ball begann für sie vor einigen Jahren per Zufall, als der Trainer des FC Muri sie bei einem Polyturnier spielen sah. 2017 spielte sie dann als 14-Jährige bei der U17 des FC Aarau, ein Jahr später bei der Aarauer Erstmannschaft.

Bei der angesprochenen Kollegin handelt es sich um Riola Xhemaili, welche, wie sich später herausstellt, eine nicht ganz unwichtige Rolle in Pilgrims Leben spielt. Kennen tun sich die beiden aus der Nationalmannschaft.

«Wir haben noch keine eigenen Trainingssachen», lacht die 17-Jährige, «die Hose lieh mir eine Kollegin.» Ihre Kleider seien aber in der entsprechenden Grösse bestellt.

Schlussendlich hat sie sich für den FCB entschieden – und ist sehr glücklich damit. Die Professionalität und das Team seien ausschlaggebend gewesen, erklärt Pilgrim nach einer kurzen Denkpause. «Ich war auch schon Zuschauerin bei ein paar Spielen», fügt sie an. Dabei habe die Spielphilosophie einen guten Eindruck hinterlassen.

Die Professionalität, die in Basel an den Tag gelegt wird, ist nicht selbstverständlich im Frauenfussball. Deshalb weiss sie das besonders zu schätzen: «Die Trainings sind sehr strukturiert. Es gibt einen Kraftraum, Athletiktrainer und Physiotherapeuten.» Zudem kommt ihr der Club bei Weg und Wohnen entgegen: Der FCB bezahlt den Weg und stellt ihr eine Wohnung zur Verfügung. Man merkt, dass ihr dies sehr wichtig ist. Bei fünf Trainings pro Woche schläft sie immerhin zwei bis drei Mal in Basel.

Eine gemeinsame Leidenschaft, die verbindet

Pilgrim hat auch eine persönliche Verbindung zum FCB: Ihr Freund Elijah Okafor, Bruder von Noah Okafor (Spieler bei Red Bull Salzburg), spielt auch hier. «Das ist sicher auch ein Grund, weshalb ich mich für Basel entschieden habe», grinst sie, «aber ich habe meine Entscheidung nicht davon abhängig gemacht.»