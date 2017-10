Jozy Altidore wurde mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner. Der 28-jährige Stürmer von Toronto bereitete das 1:0 durch den Dortmunder Christian Pulisic (8.) vor, erzielte selbst das 2:0 in der 19. Minute und traf noch vor der Pause per Foulpenalty zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Bobby Wood in der 64. Minute.

Mit zwölf Punkten liegen die USA in der Qualifikation des Kontinentalverbandes CONCACAF im 3. Rang. Das US-Team schliesst die WM-Qualifikation in der Nacht auf Mittwoch gegen Trinidad und Tobago ab, das mit 3 Punkten Tabellenschlusslicht ist. Mexiko ist bereits für die WM qualifiziert, um die weiteren direkten WM-Startplätze streiten sich Costa Rica, die USA, Panama und Honduras. Nur die Top 3 qualifizieren sich direkt für die WM, der Viertel bestreitet im November eine Barrage gegen Syrien oder Australien.