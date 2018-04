Der Schattenminister

Erich Vogel ist ein Vertrauter der Familie Spross, ein Mann mit Fachwissen und grosser Energie. Er war lange Jahre Manager von GC, damals als der Klub in den 80er- und 90er-Jahren die unbestrittene Nummer 1 im Land war und als erster Schweizer Verein in die Champions League stürmte.

Zuvor war Vogel erst (mässig erfolgreicher) Spieler, dann Trainer und später Vizepräsident. «Ich bin einer, der über Leichen geht», sagt Vogel über sich selber, «ich bin unsensibel, stur, weiss alles besser, bin rücksichtslos, kann Leuten weh tun und habe keine Angst, mich von ihnen zu trennen.»

Vogel wird im Winter 80 Jahre alt und er hat keine offizielle Funktion mehr bei den Grasshoppers. Trotzdem gilt es als erwiesen, dass Vogel über verschiedene Stellen versucht, weiterhin Einfluss zu nehmen und seinen Willen durchzusetzen. Wer sich gegen ihn stellt, bekommt ein Problem. Denn Vogels Hausmacht ist nach wie vor gross.

Mit Stüber besuchte er einst die Handelsschule, ohne Vogel wäre er wohl kaum so gross bei GC eingestiegen. «Er ist ein cleverer Typ», sagt Stüber über Vogel. «Ich bin immer noch der Meinung, es gibt in der Schweiz niemanden, der so viel von Fussball versteht.» Die NZZ fand als Grund für Vogels grosses Engagement, dass es sein letztes Bestreben sei, GC wieder gross zu machen. Es treibe Vogel an, allen zeigen zu wollen, dass ihm das gelingt, woran so viele andere gescheitert sind.

Es schien nicht ohne Vogel zu gehen, aber auch nicht mit ihm. Mal erteilte Präsident Anliker Erich Vogel ein Hausverbot für den GC-Campus. Dann versuchte er, Vogel wieder an Bord zu holen, lobte ihn für seine Expertisen. Doch nun ist das Tischtuch zwischen Anliker und Vogel endgültig zerschnitten.

Anliker kündigte unlängst an, Vogel ein für allemal von GC zu verbannen, offiziell und auch via Strohmänner. «Es ist in den letzten Monaten eine Art Schattenorganisation entstanden, die versucht hat, von aussen Einfluss auf GC zu nehmen», sagte Anliker vor drei Wochen. Roland Klein wurde erst vor wenigen Monaten in den GC-Verwaltungsrat gewählt und unlängst wieder aus diesem entfernt. Er galt als verlängerter Arm von Vogel und Spross. Auf der Website des Klubs ist er nach wie vor als Verwaltungsrat aufgeführt.

Die Trainer-Entlassung

Sieben Monate lang war Murat Yakin Trainer bei GC. Nachdem er zuvor mit dem FC Schaffhausen für Furore in der Challenge League gesorgt hatte, gelang auch der Start bei GC: Fünf Siege und drei Unentschieden. Zuletzt war die Mannschaft aber in der Krise: Aus den letzten sechs Partien gab's nur zwei Unentschieden und vier Niederlagen. GC ist mittendrin im Abstiegskampf.