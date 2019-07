Wie die Katalanen auf Twitter bekanntgaben, unterschrieb Griezmann einen bis 2024 gültigen Vertrag mit dem spanischen Meister.

Das Ende der Transfer-Posse um Griezmann hatte sich gegen Mittag abgezeichnet, als der Anwalt des Franzosen am Hauptsitz der spanischen Liga die Ablösesumme von 120 Millionen Euro deponiert hat. Im vergangenen Jahr hatte Griezmann einer Charmeoffensive aus Barcelona noch widerstanden und seinen Vertrag bei Atlético Madrid bis 2023 verlängert.

Der Stürmer, der in seiner Jugendzeit von diversen französischen Klubs aufgrund seiner schmalen Statur abgelehnt worden war, spielt seit 2009 in Spanien. Nach fünf Jahren bei Real Sociedad wechselte er 2014 zu Atlético Madrid, für das er in 257 Pflichtspielen 133 Tore erzielte.