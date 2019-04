Beflügelt von der Aussicht auf Rang 3, startete Arsenal, bei dem die Schweizer Internationalen Granit Xhaka (Adduktorenprobleme) und Stephan Lichtsteiner nicht im Aufgebot standen, mit grosser Spiellust in das Duell mit Newcastle. In der ersten Halbzeit blieb den Gästen, bei denen Fabian Schär gelbgesperrt zuschauen musste, meist nur die Rolle als aktiver Zuschauer - mit 26 Prozent Ballbesitz.

Den Weg zum Sieg ebnete Arsenal Aaron Ramsey. Der Mittelfeldspieler, der Arsenal nach elf Jahren Ende Saison ablösefrei in Richtung Juventus Turin verlassen wird, erzielte in der 30. Minute mit einem Flachschuss aus 14 Metern via Innenpfosten den einzigen Treffer des Spiels. Zuvor hatte der 28-jährige Waliser nach einer Viertelstunde Pech bekundet, als ein erster Treffer wegen eines Fouls von Sokratis aberkannt worden war. Alexandre Lacazette sorgte sieben Minuten vor dem Ende für die vorzeitige Entscheidung.

Dank dem Sieg manövrierten sich die Gunners im Kampf um einen der begehrten Champions-League-Plätze in eine günstige Ausgangslage. Arsenal steht im Vergleich zu den Konkurrenten Tottenham Hotspur, Manchester United und Chelsea das günstigste Endprogramm bevor. Während Tottenham noch auswärts bei Manchester City antreten muss, empfängt Manchester United Ende Monat Chelsea zum Direktduell.

Telegramm und Rangliste:

Arsenal - Newcastle United 2:0 (1:0). - Tore: 30. Ramsey 1:0. 83. Lacazette 2:0. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt) und Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). Newcastle ohne Schär (gesperrt).

Rangliste: 1. Liverpool 32/79 (72:19). 2. Manchester City 31/77 (81:21). 3. Arsenal 31/63 (65:39). 4. Tottenham Hotspur 31/61 (58:34). 5. Manchester United 31/61 (60:41). 6. Chelsea 31/60 (52:34). 7. Wolverhampton 31/44 (38:38). 8. Leicester City 32/44 (42:43). 9. Watford 31/43 (43:46). 10. Everton 32/43 (45:42). 11. West Ham United 32/42 (41:48). 12. Bournemouth 32/38 (43:58). 13. Crystal Palace 31/36 (38:41). 14. Newcastle United 32/35 (31:42). 15. Brighton & Hove Albion 30/33 (32:43). 16. Southampton 31/33 (35:50). 17. Burnley 32/33 (37:59). 18. Cardiff City 31/28 (28:59). 19. Fulham 32/17 (29:72). 20. Huddersfield Town 32/14 (18:59).