Der Nigerianer Alex Iwobi sorgte in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer für die Entscheidung im Emirates Stadium, nachdem sich das Heimteam zuvor schwer getan hatte. Matchwinner für die Londoner war Pierre-Emerick Aubameyang, der mit seinen Saisontoren 11 und 12 Arsenal 2:0 in Front und sich an die Spitze der Torschützenliste schoss.

Granit Xhaka spielte für Arsenal durch, musste aufgrund von Umstellungen die Partie aber wieder als linker Verteidiger zu Ende spielen. Stephan Lichtsteiner wurde kurz vor der Pause für Nacho Monreal eingewechselt.

Die Partie gegen Burnley bildete den Auftakt in das chargierte Feiertagsprogramm. Innerhalb von zwölf Tagen bestreiten die "Gunners" vier Partien, unter anderem treffen sie am 29. Dezember auswärts auf Leader Liverpool.

Telegramm und Tabelle

Aubameyang 2:0. 63. Barnes 2:1. 91. Iwobi 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und ab 37. mit Lichtsteiner.

Rangliste: 1. Liverpool 18/48 (39:7). 2. Manchester City 17/44 (48:10). 3. Tottenham Hotspur 17/39 (31:16). 4. Chelsea 17/37 (35:14). 5. Arsenal 18/37 (40:24). 6. Manchester United 17/26 (29:29). 7. Wolverhampton 18/25 (19:21). 8. Everton 17/24 (24:22). 9. West Ham United 17/24 (25:25). 10. Watford 17/24 (23:25). 11. Bournemouth 17/23 (25:28). 12. Leicester City 17/22 (21:21). 13. Brighton & Hove Albion 17/21 (20:24). 14. Newcastle United 17/16 (14:22). 15. Crystal Palace 17/15 (14:23). 16. Cardiff City 17/14 (17:33). 17. Southampton 17/12 (16:32). 18. Burnley 18/12 (16:36). 19. Huddersfield Town 17/10 (10:28). 20. Fulham 17/9 (16:42).