Deportivo driftet am unteren Ende des spanischen Klub-Rankings immer mehr ab. Seit 15 Runden und über vier Monaten hält die sportliche Dürreperiode von La Coruña nun an. Nach vier Jahren droht der Rückfall in die Zweitklassigkeit.

Im Duell gegen die hinter Barça zweitklassierten Minimalisten von Atlético Madrid resultierte für den 19. der La Liga eine 0:1-Niederlage. Das knappe Ergebnis trügt, unter Clarence Seedorf wirkt die Equipe leblos wie selten zuvor.

Der Niederländer hätte aufrütteln sollen, stattdessen bemühte sich der Ex-Champions-League-Gewinner auch im achten Spiel vergeblich um ein positives Ergebnis. Und den Schweizer Innenverteidiger Fabian Schär lässt er weiterhin auf der Ersatzbank schmoren - Tristesse pur mit Seedorf.

Telegramme, Resultate und Rangliste:

Atlético Madrid - Deportivo La Coruña 1:0 (1:0). - 49'351 Zuschauer. - Tor: 34. Gameiro (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkung: La Coruña ohne Schär (Ersatz).

Rangliste: 1. FC Barcelona 30/76 (76:15). 2. Atlético Madrid 30/67 (50:14). 3. Real Madrid 30/63 (76:33). 4. Valencia 30/62 (58:31). 5. Villarreal 30/47 (40:34). 6. FC Sevilla 30/46 (39:46). 7. Girona 30/44 (44:43). 8. Betis Sevilla 29/43 (49:53). 9. Celta Vigo 30/40 (46:43). 10. Eibar 30/40 (36:43). 11. Getafe 29/39 (35:27). 12. Leganes 30/36 (25:36). 13. Athletic Bilbao 30/36 (30:34). 14. Espanyol Barcelona 30/36 (26:37). 15. San Sebastian 30/34 (51:52). 16. Alaves 30/32 (26:45). 17. Levante 30/28 (26:44). 18. Las Palmas 30/21 (21:61). 19. Deportivo La Coruña 30/20 (26:61). 20. Malaga 30/17 (17:45).