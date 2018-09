Besonders Mühe bereitet dem Team von Coach Diego Simeone in der Liga das Toreschiessen. Gegen Eibar tat sich Atlético damit erneut lange schwer. Die erst drei erzielten Tore in vier Runden bedeuten für den nominell hochkarätigen Angriff der Madrilenen um Diego Costa und Weltmeister Antoine Griezmann die Höchststrafe.

Zum Schluss mussten die 55'674 Zuschauer im Wanda Metropolitano sogar mit dem Remis äusserst zufrieden sein. Der in der 71. Minute eingewechselte Borja Garces rettete dem Heimteam in der dritten Minute der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt, nachdem der Aussenseiter in der 89. Minute durch Sergio Enrich in Führung gegangen war. Bei einem Spiel mehr liegt Atlético nun bereits vier Punkte hinter den grossen Favoriten Barcelona und Real Madrid.

Telegramm und Rangliste:

Atlético Madrid - Eibar 1:1 (0:0). - 55'674 Zuschauer. - Tore: 87. Enrich 0:1. 90. Moreno 1:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 3/9 (12:2). 2. Real Madrid 3/9 (10:2). 3. Celta Vigo 3/7 (5:2). 4. Atlético Madrid 4/5 (3:4). 5. Athletic Bilbao 2/4 (4:3). 6. Alaves 3/4 (2:4). 7. Betis Sevilla 3/4 (1:3). 8. Levante 3/4 (6:4). 9. San Sebastian 3/4 (5:5). 10. Getafe 3/4 (2:2). 11. Girona 3/4 (2:4). 12. FC Sevilla 3/4 (4:2). 13. Espanyol Barcelona 3/4 (4:3). 14. Huesca 4/4 (6:12). 15. Eibar 4/4 (4:6). 16. Rayo Vallecano 3/3 (2:5). 17. Valladolid 3/2 (0:1). 18. Valencia 3/2 (3:5). 19. Villarreal 3/1 (1:3). 20. Leganes 3/1 (4:8).