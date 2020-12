Atlético Madrid weiter auf Erfolgskurs

2020 musste sich Atlético Madrid in der Meisterschaft nur dreimal geschlagen geben - zweimal noch vor dem Lockdown im März und ein weiteres Mal vor gut zwei Wochen gegen Real Madrid. Das Erfolgsrezept der Mannschaft von Diego Simeone basiert wie schon in der Vergangenheit auf der starken Defensive. In den bisherigen 14 Partien in dieser Saison kassierte sie nur fünf Gegentreffer. Im Sturm brilliert der von Barcelona übernommene Luis Suarez. Sein erfolgreicher Kopfball gegen Getafe in der 20. Minute war im elften Einsatz der achte Saisontreffer.

Resultate und Tabelle:

Atlético Madrid - Getafe 1:0 (1:0). - Tor: 20. Suarez 1:0.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Dienstag: FC Sevilla - Villarreal 2:0. FC Barcelona - Eibar 1:1. Cadiz - Valladolid 0:0. Levante - Betis Sevilla 4:3. - Mittwoch: Granada - Valencia 2:1. Celta Vigo - Huesca 2:1. Elche - Real Madrid 21.30. - Donnerstag: Athletic Bilbao - San Sebastian 14.00. Osasuna - Alavés 16.15.

1. Atlético Madrid 14/35 (27:5). 2. Real Madrid 15/32 (27:14). 3. FC Sevilla 14/26 (17:10). 4. San Sebastian 16/26 (25:12). 5. Villarreal 16/26 (20:16). 6. FC Barcelona 15/25 (29:15). 7. Granada 15/24 (19:23). 8. Celta Vigo 16/23 (22:22). 9. Betis Sevilla 16/19 (19:30). 10. Cadiz 16/19 (11:20). 11. Athletic Bilbao 15/18 (18:18). 12. Levante 15/18 (20:21). 13. Alavés 15/17 (13:17). 14. Getafe 15/17 (12:16). 15. Eibar 16/16 (12:16). 16. Elche 13/15 (12:16). 17. Valencia 16/15 (22:24). 18. Valladolid 16/15 (15:24). 19. Osasuna 14/12 (13:23). 20. Huesca 16/12 (14:25).