Damit könnte der Torschützenkönig der vergangenen Bundesligasaison in der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Tottenham Hotspur wieder in der Startelf stehen. "Er hat sowohl am Freitag als auch am Samstag gut trainiert", sagte Zorc dem "Kicker".

Nach einem nicht genehmigten Video-Dreh mit seinem französischen Freund und Fussball-Freestyler Sean Garnier auf dem BVB-Trainingsgelände und diversen Verspätungen beim Training war Aubameyang für die Auswärtspartie von letztem Freitag gegen Stuttgart (1:2) kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. Dem Vernehmen nach wurde zudem eine Busse verhängt.