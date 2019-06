Assistenztrainer Stephan Keller hat seinen Vertrag beim FC Aarau verlängert. Damit präsentiert sich der Staff in dieser Sasison gegenüber der Sasison 2018/2019 unverändert.

Der ehemalige FC Aarau-Verteidiger – er spielte in der Saison 2003/04 zwölf Mal im FCA-Trikot – stiess Anfang 2019 zum aktuellen Staff rund um Cheftrainer Patrick Rahmen. Bereits in den Jahren zuvor assistierte er bei Aarau Marinko Jurendic und Ton Verkerk. Keller besitzt das Trainer-A-Diplom, erwirbt derzeit die Uefa Pro Lizenz und verfügt über eine grosse Erfahrung, die er in den Nachwuchsabteilungen der niederländischen Clubs von NAC Breda und PSV Eindhoven sammelte.