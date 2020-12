Auch Dortmund ist Fischers Union nicht gewachsen

Die von Urs Fischer trainierten Ostberliner verblüffen immer mehr. Erst letzten Samstag trotzten sie Bayern München eine 1:1 ab, und jetzt konnten sie den zweiten Giganten im deutschen Fussball sogar bezwingen.

In dieser Saison hat die Union erst zwei Meisterschaftsspiele verloren, und von den letzten zwölf Partien nur eine. Das Siegestor im Match gegen Dortmund erzielte Marvin Friedrich in der 78. Minute mit einem wuchtigen Kopfball vom Bereich des Penaltypunkts.

Moukoko jetzt Rekordhalter

Zeitweilig hatte Youssoufa Moukoko für Dortmund ausgeglichen. Das Supertalent ist nunmehr der jüngste Torschütze der Bundesliga. Mit seinem Tor löste der Stürmer im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen den bisherigen Rekordhalter Florian Wirtz ab.

Der damals 17 Jahre und 34 Tage alte Leverkusner hatte am 6. Juni dieses Jahres mit seinem Tor zum 2:4-Endstand gegen Bayern München für eine Bestmarke gesorgt. In den vergangenen Wochen hatte Moukoko als jüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga und der Champions League debütiert.

Telegramm und Rangliste

Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (0:0). - Tore: 57. Awoniyi 1:0. 60. Moukoko 1:1. 78. Friedrich 2:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 12/28 (27:10). 2. Bayern München 12/27 (37:18). 3. RB Leipzig 12/27 (24:9). 4. Borussia Dortmund 13/22 (26:18). 5. Wolfsburg 12/21 (19:13). 6. Union Berlin 13/21 (27:18). 7. VfB Stuttgart 12/18 (26:19). 8. Borussia Mönchengladbach 12/18 (23:20). 9. Augsburg 12/16 (15:17). 10. Eintracht Frankfurt 12/14 (19:22). 11. SC Freiburg 12/14 (16:22). 12. Hertha Berlin 12/13 (19:20). 13. Hoffenheim 12/12 (19:22). 14. Werder Bremen 12/11 (15:21). 15. 1. FC Köln 12/10 (13:21). 16. Arminia Bielefeld 12/7 (8:23). 17. Mainz 05 12/6 (12:25). 18. Schalke 04 12/4 (8:35).