Am Samstagmorgen klagte Victor Ruiz über leichte Krankheitssymptome und begab sich daraufhin in Isolation. Der am Sonntag durchgeführte Corona-Test fiel positiv aus.

Nach Absprache mit dem Kantonsarztamt können die Ostschweizer den Spielbetrieb unter Einhaltung des Schutzkonzepts fortführen. Am Dienstag steht der Super-League-Spitzenkampf im eigenen Stadion gegen Leader Young Boys auf dem Programm.