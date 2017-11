Die vom ehemaligen FCZ-Trainer Urs Meier trainierten St. Galler die in den letzten zehn Spielen nur eine Niederlage erlitten, belegen neu den 4. Rang. Mit einem Punkt Rückstand folgt in der Tabelle Vaduz. Der Super-League-Absteiger musste nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken.

In der 22. Minute erzielte der 21-jährige Valon Fazliu, der Ende Oktober als Leihgabe von den Grasshoppers zu Rapperswil gestossen war, seinen zweiten Saisontreffer für den Aufsteiger. Egzon Shabani machte mit dem 2:0 in der 84. Minute alles klar.

Rapperswil-Jona - Vaduz 2:0 (1:0). - 1156 Zuschauer. - SR Al Marri (QAT). - Tore: 22. Fazliu 1:0. 84. Shabani 2:0.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax 15/37. 2. Servette 15/32. 3. Schaffhausen 15/30. 4. Rapperswil-Jona 16/23. 5. Vaduz 16/22. 6. Chiasso 15/19. 7. Aarau 15/14. 8. Winterthur 15/11 (-8). 9. Wohlen 15/11 (-17). 10. Wil 15/8.