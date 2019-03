Von den drei Schwergewichten, die ihre EM-Kampagne als erste lancierten, bekundete Kroatien die grössten Anlaufschwierigkeiten. Der fast in Bestbesetzung angetretene WM-Finalist handelte sich in Zagreb gegen Aserbaidschan, die Nummer 108 des FIFA-Rankings, durch ein Traumtor des formstarken Russland-Legionärs Ramil Scheydajew früh ein 0:1. Erst ein Corner, den Aussenverteidiger Borna Barisic im Nachsetzen verwertete, löste den Knoten kurz vor der Pause. Dennoch dauerte es bis zur 79. Minute, ehe Andrej Kramaric den budgetierten Auftaktsieg nach schöner Täuschung mit einem ins entfernte Eck gezirkelten Schlenzer sicherstellte.

Belgien konnte sich vor allem bei seiner Nummer 10 für den planmässigen Auftakt bedanken. Eden Hazard führte den WM-Dritten mit einer Doublette zum 3:1-Sieg über Russland. Den Führungstreffer durch Yuri Tielemans nach einer Viertelstunde konnten die Russen noch postwendend ausgleichen. Erst ein von Eden Hazard herausgeholter und verwerteter Foulpenalty ebnete dem Heimteam kurz vor dem Pausenpfiff den Weg. Das 3:1 fiel in der 88. Minute.

Derweil bestätigte die Niederlande in Rotterdam die positiven Eindrücke aus der Nations League. Vier Tage vor dem Gruppen-Gipfeltreffen mit Deutschland benötigte das Team von Trainer Ronald Koeman gegen Weissrussland nur gerade 50 Sekunden, um in Führung zu gehen. Memphis Depay fing einen Rückpass der Weissrussen ab und schob ein. Mit zwei Vorlagen und dem verwerteten Foulpenalty zum 3:0 avancierte der Lyon-Stürmer zum Matchwinner.

Österreich, das zuletzt in der WM-Qualifikation gescheitert ist, steht vor seinem zweiten Spiel am Sonntag in Israel bereits unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Franco Foda begegnete Polen auf Augenhöhe und verhinderte einen Treffer von Robert Lewandowski. Mit dem Senkrechtstarter Krysztof Piatek verfügen die Polen aber über einen weiteren exquisiten Vollstrecker. Zehn Minuten brauchte dieser nach seiner Einwechslung, um in der 69. Minute den Siegtreffer zu markieren.

Kurztelegramme und Ranglisten. Gruppe C:

Nordirland - Estland 2:0 (0:0). - Belfast. - SR Bebek (CRO). - Tore: 56. McGinn 1:0. 75. Davis (Foulpenalty) 2:0.

Niederlande - Weissrussland 4:0 (2:0)

Rotterdam. - SR Massa (ITA). - Tore: 1. Depay 1:0. 21. Wijnaldum 2:0. 55. Depay (Foulpenalty) 3:0. 86. Van Dijk 4:0.

Niederlande: Cillessen; Dumfries (68. Tete), Van Dijk, De Ligt, Blind; Wijnaldum, De Roon (46. Pröpper), Frenkie de Jong; Bergwijn, Depay, Babel (59. Promes).

Rangliste: 1. Niederlande 1/3 (4:0). 2. Nordirland 1/3 (2:0). 3. Deutschland 0/0 (0:0). 4. Estland 1/0 (0:2). 5. Weissrussland 1/0 (0:4).

Gruppe E:

Slowakei - Ungarn 2:0 (1:0). - Trnava. - SR Besborodow (RUS). - Tore: 42. Duda 1:0. 85. Rusnak 2:0.

Kroatien - Aserbaidschan 2:1 (1:1). - Zagreb. - SR Kabakov (BUL). - Tore: 19. Scheydajew 0:1. 44. Barisic 1:1. 79. Kramaric 2:1.

Rangliste: 1. Slowakei 1/3 (2:0). 2. Kroatien 1/3 (2:1). 3. Wales 0/0 (0:0). 4. Aserbaidschan 1/0 (1:2). 5. Ungarn 1/0 (0:2).

Gruppe G:

Israel - Slowenien 1:1 (0:0). - Haifa. - SR Martins (POR). - Tore: 48. Sporar 0:1. 55. Zahavi 1:1. - Bemerkung: Slowenien mit Crnigoj (Lugano/ab 62.).

Mazedonien - Lettland 3:1 (2:0). - Skopje. - SR Özkahya (TUR). - Tore: 11. Alioski 1:0. 29. Elmas 2:0. 87. Isajevs 2:1. 93. Elmas 3:1. - Bemerkungen: Lettland mit Vanins (Zürich/bis 33., mit Schulterproblem ausgewechselt), Oss (Neuchâtel Xamax) und Uldrikis (Sion/ab 79.).

Österreich - Polen 0:1 (0:0). - Wien. - 40'400 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE). - Tor: 68. Piatek 0:1. - Bemerkungen: Österreich mit Lindner (Grasshoppers) und Janko (Lugano/ab 81.).

Rangliste: 1. Mazedonien 1/3 (3:1). 2. Polen 1/3 (1:0). 3. Slowenien 1/1 (1:1). 4. Israel 1/1 (1:1). 5. Österreich 1/0 (0:1). 6. Lettland 1/0 (1:3).

Gruppe I:

Kasachstan - Schottland 3:0 (2:0). - Nursultan (Astana). - SR Jovanovic (SRB). - Tore: 6. Perzuch 1:0. 10. Worogowski 2:0. 51. Sainutdinow 3:0.

Zypern - San Marino 5:0 (4:0). - Nikosia. - SR Frischer (EST). - Tore: 19. Sotiriou (Handspenalty) 1:0. 23. Sotiriou (Foulpenalty) 2:0. 26. Kousoulos 3:0. 31. Efrem 4:0. 56. Laifis 5:0.

Belgien - Russland 3:1 (2:1)

Brüssel. - SR Hategan (ROU). - Tore: 15. Tielemans 1:0. 16. Tscheryschew 1:1. 45. Eden Hazard (Foulpenalty) 2:1. 88. Eden Hazard 3:1.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard (84. Chadli); Mertens, Eden Hazard; Batshuayi.

Bemerkungen: 91. Gelb-Rote Karte gegen Golowin (Russland).

Rangliste: 1. Zypern 1/3 (5:0). 2. Kasachstan 1/3 (3:0). 3. Belgien 1/3 (3:1). 4. Russland 1/0 (1:3). 5. Schottland 1/0 (0:3). 6. San Marino 1/0 (0:5).