Vier Tage nach dem Debakel in der Champions League gegen die AS Roma hatte der FC Barcelona in der Meisterschaft eine heikle Mission zu erfüllen: gegen das formstarke und zuletzt fünf Mal in Serie siegreiche Valencia die Ungeschlagenheit zu wahren.

Dem Leader gelang dieses Unterfangen ohne grössere Probleme. Schon nach einer Viertelstunde brachte Luis Suarez den FC Barcelona in Führung - das 23. Saisontor für den Stürmer aus Uruguay. Kurz nach der Pause sorgte der französische Verteidiger Samuel Umtiti für das 2:0.

Beide Tore bereitete der Brasilianer Philippe Coutinho vor. Beim 1:0 mit einem feinen Pass mit dem Aussenrist, beim zweiten Treffer mit einem Corner. Coutinho hatte im Januar für rund 120 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt.

Nach dem 25. Sieg im 32. Spiel liegt der FC Barcelona nun 14 Punkte vor Verfolger Atlético Madrid. Die Madrider spielen am Sonntag zuhause gegen Levante.

Telegramm/Resultate:

FC Barcelona - Valencia 2:1 (1:0). - 69'544 Zuschauer. - Tore: 15. Luis Suarez 1:0. 51. Umtiti 2:0. 86. Parejo (Foulpenalty) 2:1.

Weiteres Resultat vom Samstag: Sevilla - Villarreal 2:2.

Rangliste:

1. FC Barcelona 32/82 (81:17). 2. Atlético Madrid 31/68 (51:15). 3. Valencia 32/65 (60:33). 4. Real Madrid 31/64 (77:34). 5. Betis Sevilla 32/52 (53:53). 6. Villarreal 32/48 (43:39). 7. FC Sevilla 32/47 (41:52). 8. Girona 32/44 (44:49). 9. Celta Vigo 31/43 (50:43). 10. Eibar 31/40 (36:45). 11. Getafe 31/39 (35:30). 12. Athletic Bilbao 31/39 (33:35). 13. San Sebastian 31/37 (56:52). 14. Leganes 31/36 (26:39). 15. Espanyol Barcelona 31/36 (26:38). 16. Alaves 31/35 (28:45). 17. Levante 31/31 (28:45). 18. Deportivo La Coruña 31/23 (29:63). 19. Las Palmas 31/21 (22:63). 20. Malaga 31/17 (19:48).