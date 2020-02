Barcelona siegt und schliesst zu Real Madrid auf

Damit schlossen die Katalanen punktemässig zu Leader Real Madrid auf, das seine Partie der 24. Runde gegen Celta Vigo erst am Sonntag bestreitet.

Barcelona erzielte die Treffer zur 2:0-Führung in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit durch Antoine Griezmann und Sergi Roberto. Der im Sommer von Atlético Madrid gekommene Griezmann traf in der Meisterschaft zum ersten Mal seit dem 21. Dezember. Der Franzose profitierte von einem schönen Zuspiel von Lionel Messi. Getafe, das in der 66. Minute den Anschlusstreffer erzielte, hatte vor dem Gastspiel in Barcelona sieben seiner neun Meisterschaftspartien gewonnen.

Resultate und Tabelle:

Barcelona - Getafe 2:1 (2:0). - 80'409 Zuschauer. - Tore: 34. Griezmann 1:0. 39. Sergi Roberto 2:0. 66. Angel 2:1.

Die weiteren Spiele der 24. Runde. Freitag: Valencia - Atlético Madrid 2:2. - Samstag: Mallorca - Alaves 1:0. Villarreal - Levante 2:1. Granada - Valladolid 2:1. - Sonntag: FC Sevilla - Espanyol Barcelona 12.00. Leganes - Betis Sevilla 14.00. Eibar - San Sebastian 16.00. Athletic Bilbao - Osasuna 18.30. Real Madrid - Celta Vigo 21.00.

1. Real Madrid 23/52 (44:14). 2. FC Barcelona 24/52 (57:29). 3. Getafe 24/42 (36:22). 4. Atlético Madrid 24/40 (25:17). 5. FC Sevilla 23/39 (29:23). 6. Valencia 24/38 (35:34). 7. Villarreal 24/38 (42:32). 8. San Sebastian 23/37 (39:31). 9. Granada 24/33 (29:31). 10. Athletic Bilbao 23/31 (23:19). 11. Levante 24/29 (30:36). 12. Osasuna 23/28 (30:32). 13. Betis Sevilla 23/28 (32:37). 14. Alaves 24/27 (25:34). 15. Valladolid 24/26 (20:27). 16. Eibar 23/24 (22:32). 17. Mallorca 24/21 (23:39). 18. Celta Vigo 23/20 (19:32). 19. Leganes 23/18 (18:36). 20. Espanyol Barcelona 23/18 (19:40).