In Sevilla lag der FC Barcelona 0:1 und 1:2 zurück. Doch drei Tore in den letzten 23 Minuten sorgten für den Auswärtssieg, dank dem der Vorsprung auf die Verfolger aus Madrid, Atlético und Real, auf zehn beziehungsweise zwölf Punkte anwachsen konnte. Atlético (gegen Villarreal) und Real (gegen Levante) spielen erst am Sonntag.

Messi war drei Mal erfolgreich und gab zum 4:2 von Luis Suarez den entscheidenden Pass. Die Statistiken des 31-Jährigen aus Argentinien sind auch in dieser Saison wieder beeindruckend: In 23 Liga-Spielen traf Messi 25 Mal. Sieben Mal schoss er zwei oder mehr Tore. In Sevilla war er zum zweiten Mal dreifach erfolgreich.

In den fünf Top-Ligen Europas hat in dieser Saison bisher keiner in der Meisterschaft mehr Tore geschossen als Messi. Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain steht bei 22 Treffern, Cristiano Ronaldo von Juventus Turin ist mit 19 Toren die Nummer 3.

Telegramm:

FC Sevilla - FC Barcelona 2:4 (2:1). - 40'661 Zuschauer. - Tore: 22. Navas 1:0. 26. Messi 1:1. 42. Mercado 2:1. 67. Messi 2:2. 85. Messi 2:3. 93. Suarez 2:4.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Getafe - Rayo Vallecano 2:1. Alaves - Celta Vigo (18.30), Athletic Bilbao - Eibar (20.45).

Rangliste:

1. FC Barcelona 25/57 (65:25). 2. Atlético Madrid 24/47 (34:17). 3. Real Madrid 24/45 (41:29). 4. Getafe 25/39 (32:22). 5. FC Sevilla 25/37 (40:32). 6. Alaves 24/36 (25:28). 7. San Sebastian 24/34 (30:25). 8. Betis Sevilla 24/33 (27:30). 9. Valencia 24/32 (24:20). 10. Eibar 24/31 (33:34). 11. Levante 24/30 (36:43). 12. Athletic Bilbao 24/30 (24:28). 13. Espanyol Barcelona 25/30 (28:38). 14. Leganes 24/29 (25:30). 15. Girona 24/27 (25:34). 16. Valladolid 24/26 (19:29). 17. Celta Vigo 24/24 (36:43). 18. Villarreal 24/23 (26:31). 19. Rayo Vallecano 25/23 (28:43). 20. Huesca 25/19 (24:41).