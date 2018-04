Nach dem 1:1 zwischen Real Madrid und Atlético Madrid beträgt der Vorsprung von Barcelona auf Atlético 11 und auf Real 15 Punkte. Zu spielen sind noch sieben Runden.

Cristiano Ronaldo brachte Real kurz nach der Pause mit einer Direktabnahme nach Flanke von Gareth Bale in Führung (53.) - ein weiterer sehenswerter Treffer des Weltfussballers, der unter der Woche in der Champions League gegen Juventus Turin mit einem Fallrückzieher erfolgreich gewesen war. Nur vier Minuten nach dem 1:0 für das Heimteam glich Antoine Griezmann für Atlético aus. Der Franzose schoss damit im dritten Spiel in Folge im Santiago Bernabeu ein Tor.

Telegramm und Rangliste:

Real Madrid - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - 78'769 Zuschauer. - Tore: 53. Cristiano Ronaldo 1:0. 57. Griezmann 1:1.

Resultate: Levante - Las Palmas 2:1. Real Madrid - Atlético Madrid 1:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 31/79. 2. Atlético Madrid 31/68. 3. Real Madrid 31/64. 4. Valencia 30/62. 5. Betis Sevilla 31/49. 6. Villarreal 30/47. 7. FC Sevilla 31/46. 8. Girona 30/44. 9. Celta Vigo 31/43. 10. Eibar 31/40. 11. Getafe 31/39. 12. Athletic Bilbao 30/36. 13. Espanyol Barcelona 30/36. 14. Leganes 31/36. 15. Alaves 31/35. 16. San Sebastian 30/34. 17. Levante 31/31. 18. Deportivo La Coruña 31/23. 19. Las Palmas 31/21. 20. Malaga 31/17.