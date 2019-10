Barcelonas Offensive kommt in Fahrt

Griezmann eröffnete das Skore beim Provinzklub aus dem Baskenland in der 13. Minute nach einem Steilpass von Clément Lenglet und einem Ausrutscher von Eibars Pablo De Blasis. Zwischen der 58. und der 66. Minute erhöhten Messi auf Pass von Griezmann und Suarez nach Vorlage von Messi. Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen wurde in der ganzen Partie nie ernsthaft geprüft.

Damit scheint der FC Barcelona den Tritt nach dem durchwachsenen Saisonstart gefunden zu haben. Es war der vierte Sieg in Folge in der Liga und der zweite deutliche nach dem 4:0 gegen Sevilla vor der Länderspielpause. Nach knapp einem Viertel der Saison stehen Barcelona und Real Madrid wieder an der Spitze der Tabelle. Real, das nach Verlustpunkten vor Barça liegt, tritt am Abend bei Mallorca an.

Telegramm und Rangliste:

Eibar - FC Barcelona 0:3 (0:1). - 7295 Zuschauer. - Tore: 13. Griezmann 0:1. 58. Messi 0:2. 66. Suarez 0:3. - Bemerkung: Barcelona u.a. ohne Piqué und Dembélé (beide gesperrt).

Weitere Spiele vom Samstag: Atlético Madrid - Valencia 16.00. Getafe - Leganes 18.30. Mallorca - Real Madrid 21.00. - Sonntag: Alaves - Celta Vigo 12.00. San Sebastian - Betis Sevilla 14.00. Espanyol Barcelona - Villarreal 16.00. Athletic Bilbao - Valladolid 18.30. FC Sevilla - Levante 21.00.

Rangliste: 1. FC Barcelona 9/19 (23:10). 2. Real Madrid 8/18 (16:8). 3. Granada 9/17 (16:10). 4. Atlético Madrid 8/15 (7:4). 5. FC Sevilla 8/13 (10:11). 6. San Sebastian 8/13 (13:9). 7. Valencia 8/12 (12:12). 8. Athletic Bilbao 8/12 (7:4). 9. Levante 8/11 (10:10). 10. Villarreal 8/11 (19:13). 11. Osasuna 9/11 (7:8). 12. Getafe 8/10 (12:12). 13. Valladolid 8/10 (7:8). 14. Celta Vigo 8/9 (5:9). 15. Betis Sevilla 8/9 (11:16). 16. Eibar 9/9 (10:13). 17. Alaves 8/8 (5:9). 18. Mallorca 8/7 (6:12). 19. Espanyol Barcelona 8/5 (4:14). 20. Leganes 8/2 (4:12).