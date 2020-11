Basel bindet Talent von Moos längerfristig

Die Basler verlängerten den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Captain der Schweizer U20-Nationalmannschaft vorzeitig um zwei Jahre. Von Moos hatte im Sommer 2018 von den Grasshoppers nach Basel gewechselt.

In der vergangenen Saison hatte eine hartnäckige Mandelentzündung den vielseitig einsetzbaren Flügelstürmer zurückgeworfen. Um nach seiner Genesung zu Spielpraxis zu kommen, bestritt von Moos die Rückrunde mit Wil in der Challenge League. Bei den St. Gallern stand damals der jetzige Basler Trainer Ciriaco Sforza in der Verantwortung.