Basel kann wieder auf Van Wolfswinkel zählen

Bei Van Wolfswinkel war vor einem halben Jahr bei einer Untersuchung nach einer Hirnerschütterung ein Aneurysma festgestellt worden, worauf er sich einer Operation unterziehen musste. "Ich bin wieder zurück, richtig zurück", sagte Van Wolfswinkel im Video, das ihn bei Zweikämpfen mit Teamkollegen und Kopfballspiel zeigt. Nach dem operativen Eingriff war Van Wolfswinkel im Dezember in den Trainingsbetrieb eingestiegen, allerdings in reduziertem Pensum ohne Zweikämpfe und Kopfbälle.

Mit dem niederländischen Angreifer kehrt für Marcel Koller eine wichtige Option in die Offensive zurück. In seinen 74. Einsätzen für den FCB hat Van Wolfswinkel 30 Tore erzielt. Ob er bereits am Samstag im Klassiker beim FC Zürich zum Einsatz kommen wird, ist offen.