6. und letzte Runde am 5. Dezember:

Manchester United - ZSKA Moskau

Benfica Lissabon - FC Basel

Tabelle:

1. Man United 5 4 0 1 10:2 1 2. FC Basel 5 3 0 2 9:5 9 3. ZSKA Moskau 5 3 0 2 7:8 9 4. Benfica 5 0 0 5 1:12 0

Für den letzten Spieltag gibt es diverse Szenarien. Sogar jenes, das Manchester United noch auf den dritten Tabellenplatz abrutschen lassen würde.

Die Ausgangslage:

Der FCB erreicht Platz 2 und damit den Champions- League-Achtelfinal, wenn er . . .

– in Lissabon verliert und Moskau in Manchester ebenfalls verliert.

– in Lissabon unentschieden spielt und Moskau in Manchester nicht gewinnt.

– in Lissabon gewinnt und Moskau in Manchester maximal mit zwei Toren Unterschied gewinnt.

Kurios: Auch Manchester United könnte noch Gruppendritter werden und ausscheiden. Dann nämlich, wenn die Engländer gegen Moskau mit sieben Toren Unterschied oder höher verlieren und der FCB gleichzeitig in Lissabon gewinnt.

Ein Beispiel.

Resultate 6. Spieltag:

Manchester - Moskau 0:7

Benfica Lissabon - FC Basel 1:3.

Damit hätten Moskau, Basel und Manchester alle 12 Punkte. In den Direktbegegnungen untereinander hätten alle Teams 3 Punkte geholt. Nun würde die Tordifferenz in diesen Direktbegegnungen zählen. Und darum würde die Tabelle so aussehen:

1. ZSKA Moskau (10:7 Tore in Direktbeg.)

2. FC Basel (4:5 Tore in Direktbeg.)

3. Manchester United (7:9 in Direktbeg.)