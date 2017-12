Die Basler totalisieren aus den sechs Spielen elf Punkte - gleich viele wie Manchester United. Für Basel sprach aber der direkte Vergleich. Basel besiegte die United daheim 2:1 und verlor auswärts 3:4. Deshalb entschieden die Auswärtstore.

Die Achtelfinals werden am 20. und am 21. Februar mit jeweils nur einer Partie ausgetragen. Die Paarungen werden am 11. Dezember ausgelost. Die acht Gruppen der Youth League sind identisch mit jenen der Champions League.