Mit einem Mann mehr setzten die Bayern zum Powerplay an, mussten sich aber bis kurz vor der Pause gedulden, bis der Bann gebrochen war. Thomas Müller traf nach Vorarbeit von Kingsley Coman und David Alaba zwischen den Beinen des zuvor exzellenten Torhüters Fabri hindurch. In den zweiten 45 Minuten erhöhten Coman, Müller und Lewandowski (2) innerhalb von 35 Minuten (53./66./79./88.) auf 5:0. Für den deutschen Nationalstürmer Müller war es die erste Doublette in der Champions League seit fast 28 Monaten.