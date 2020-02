Bayern gewinnt in Hoffenheim 6:0 – doch die eigenen Fans sorgen mit «Hurrensohn»-Banner für Eklat

Der nächste Eklat in Sachen #Hopp . Flick, Gerland, Alaba & Co sind sichtlich sauer auf den eigenen Anhang & müssen diesen beruhigen. Rummenigge nennt es auf der Tribüne „Sauerei“ & tröstet Mäzen Hopp. Der Fußball wird zur Nebensache. #TSGFCB #FCB #FCBayern #MiaSanMia #Bundesliga pic.twitter.com/82yjafp1qu

Ja, meine Damen und Herren. Das ist ein laufendes Fußballspiel. Der #FCBayern und die #TSG Hoffenheim will nach den Plakaten gegen #Hopp ein Zeichen setzen. Rummenigge & Hopp am Spielfeld vereint. Demnächst bitte genauso gegen Rassismus! #TSGFCB #Bundesliga #MiaSanMia #Notoracism pic.twitter.com/RpFlHMAvyc

Am Samstag kam es auch im Stadion von Borussia Dortmund zu einem ähnlichen Vorfall und einem kurzem Spielunterbruch. Die verschiedenen Fangruppen spielten offenbar auf ein Urteil des DFB-Sportgerichts an, das Dortmunder Fans mit einer zweijährigen Sperre für Auswärtsspiele gegen Hoffenheim belegt hatte. Bei den Klubs verurteilte man die agierenden Fans "mit aller Schärfe", wie Rummenigge sagte. "Spätestens jetzt ist der Moment gekommen, wo die gesamte Bundesliga gegen diese Chaoten vorgehen muss. Wir haben alle viel zu lange die Augen zugemacht, was in den Kurven passiert."

Bevor ein paar Fans "den FC Bayern diskreditiert" (Rummenigge) haben, hatte der Rekordmeister besten Fussball zelebriert und die herausragende Form ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Schon nach sieben Minuten führten die Bayern 2:0, zur Pause stand es 5:0. Der Brasilianer Coutinho erzielte seine ersten beiden Tore in diesem Jahr und verbesserte die Bilanz der Bayern zusammen mit Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Joshua Zirkzee und Leon Goretzka auf 32 Tore in neun Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel.

Damit bauten die Bayern den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig auf vier Punkte aus. Der erste Verfolger des Titelverteidigers spielt am Sonntag zuhause gegen das formstarke Bayer Leverkusen. Die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach hielten mit knappen Siegen mit und bleiben vier beziehungsweise sechs Punkten zurück. Die Dortmunder zitterten sich im Heimspiel gegen Freiburg zum 1:0-Erfolg. Das entscheidende Tor erzielte Jadon Sancho nach einer Viertelstunde.

Mönchengladbach siegte in Augsburg 3:2 und musste mit am Ende vier Schweizern auf dem Platz bis zuletzt um die drei Punkte kämpfen - trotz 2:0- und 3:1-Führung im Verlaufe der zweiten Halbzeit. Bei Augsburg kam Stephan Lichtsteiner nach überstandener Knieverletzung erstmals nach zwei Wochen wieder zum Einsatz; der Captain der Nationalmannschaft wurde schon nach 35 Sekunden verwarnt und von Trainer Martin Schmidt zur Pause ausgewechselt.