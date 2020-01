Bayern glückt Rückrunden-Auftakt in Berlin

Eine Stunde benötigte Bayern München, um im Berliner Olympiastadion in der Rückrunde der deutschen Meisterschaft anzukommen. Auf das 1:0 durch Thomas Müller, der nach mustergültiger Kopfballvorlage von Ivan Perisic aus sechs Metern einschiessen konnte, folgte eine Münchner Kampfansage an die Konkurrenz im Kampf um den Meistertitel. Robert Lewandowski (73.) per Foulpenalty, Thiago Alcantara (76.) und Ivan Perisic (84.) sorgten innerhalb von neun Minuten für den letztlich äusserst erfolgreichen Rückrundenauftakt des deutschen Serienmeisters.

Während einer Halbzeit hatte Hertha-Coach Jürgen Klinsmann seinen Ex-Klub geärgert, dann fanden sich die Bayern immer besser mit dem Defensivkonzept des Heimteams zurecht. Klinsmann, der rechtzeitig vor der Partie gegen die Bayern seine Trainerlizenz verlängert bekam und mit Hertha zuletzt vier Mal in Folge ohne Niederlage geblieben war, verordnete seinem Team eine extrem tiefe Grundhaltung. Die Bayern sollten den Ball zwar halten können, nicht aber dort, wo es gefährlich war.

Bis zum 0:1 nach einer Stunde ging die Taktik einigermassen auf. Auf den Gegentreffer hatte das Heimteam allerdings keine passende Marschroute parat. "Nachdem wir den Knoten geöffnet haben, hat sich Hertha auch nicht mehr gewehrt", sagte Torschütze Müller im Interview mit Sky. Dank dem Sieg zum Rückrunden-Auftakt übernehmen die Münchner mit vier Punkten Rückstand auf RB Leipzig den 2. Platz.

Telegramm und Rangliste:

Hertha Berlin - Bayern München 0:4 (0:0). - 74'667 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 60. Müller 0:1. 72. Lewandowski (Foulpenalty) 0:2. 75. Thiago 0:3. 84. Perisic 0:4.

Rangliste: 1. RB Leipzig 18/40 (51:21). 2. Bayern München 18/36 (50:22). 3. Borussia Mönchengladbach 18/35 (33:20). 4. Borussia Dortmund 18/33 (46:27). 5. Schalke 04 18/33 (31:21). 6. SC Freiburg 18/29 (29:24). 7. Bayer Leverkusen 17/28 (23:21). 8. Hoffenheim 18/27 (26:30). 9. Wolfsburg 18/24 (19:21). 10. Augsburg 18/23 (31:36). 11. Eintracht Frankfurt 18/21 (29:30). 12. Union Berlin 18/20 (21:27). 13. 1. FC Köln 18/20 (22:33). 14. Hertha Berlin 18/19 (22:33). 15. Mainz 05 18/18 (26:41). 16. Werder Bremen 18/17 (24:41). 17. Fortuna Düsseldorf 18/15 (18:37). 18. Paderborn 17/12 (20:36).