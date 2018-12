Glanzlos, aber mit vorbildlicher Kampfbereitschaft machte sich Bayern München den Dortmunder Fehltritt gegen Düsseldorf vom Dienstag maximal zunutze. Franck Ribéry, der früh für den angeschlagenen Serge Gnabry in die Partie kam, aber lange glücklos agierte, erzielte in der 83. Minute im Nachsetzen den Siegtreffer gegen Tabellennachbar Leipzig.

Durch den knappen Bayern-Sieg geht Borussia Mönchengladbach am Wochenende gleichwohl als Tabellenzweiter ins Gipfeltreffen mit dem BVB zum Abschluss der Hinrunde. Die punktgleichen Bayern treten mit sechs Zählern Rückstand auf Dortmund zum Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an. Frankfurt seinerseits konnte sich auch im letzten Auswärtsspiel des Jahres auf Youngster Luka Jovic verlassen. Der 20-jährige Serbe erzielte seine Ligatore 11 und 12. Weil das Team von Trainer Adi Hütter defensive Schwächen offenbarte und der Gegner Mainz ein ordentliches Spiel bot, resultierte ein 2:2 für den Tabellenfünften.

Schalke steckt unten fest

Schalke 04 verpasste es im letzten Heimspiel des Jahres, sich aus der prekären Lage zu befreien. Die Gelsenkirchener verloren das Duell zweier schwächelnder Champions-League-Anwärter gegen Bayer Leverkusen 1:2 und verharren in der Abstiegsregion.

Der Ex-Basler Aleksandar Dragovic und Lucas Alario brachten Leverkusen bis zur 35. Minute mit zwei Längen in Front. Für die im Sturm arg geschwächten und in der zweiten Halbzeit von den Fans ausgepfiffenen Gastgeber konnte Haji Wright vor der Pause nur verkürzen. Der 20-jährige Amerikaner kam zum zweiten Mal von Beginn weg zum Zug, weil mit Breel Embolo, Guido Burgstaller, Mark Uth und Franco Di Santo derzeit gleich vier Schalker Offensivkräfte ausfallen.

Durch die 9. Niederlage im 16. Spiel präsentiert sich die Lage für den in der letzten Saison noch gefeierten Jungtrainer Domenico Tedesco und Manager Christian Heidel immer ungemütlicher. Vor dem letzten Spiel der Hinrunde am Samstag in Stuttgart liegt Schalke nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Leverkusens angezählter Coach Herrlich sammelte dagegen mit dem sechsten Ligasieg Argumente gegen seine Entlassung. Vor dem Spiel hatte sich Leverkusens Manager Rudi Völler im Sky-Interview nicht bedingungslos hinter Herrlich gestellt. Man werde die Situation in der Winterpause analysieren, hatte er erklärt.

Neu letzter ist wegen des Punktgewinns von Hannover in Freiburg (1:1) der 1. FC Nürnberg.

Telegramme und Rangliste:

Schalke - Leverkusen 1:2 (1:2). - 61'568 Zuschauer. - Tore: 26. Dragovic 0:1. 35. Alario 0:2. 45. Wright 1:2. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Bremen - Hoffenheim 1:1 (0:1). - 40'003 Zuschauer. - Tore: 31. Bittencourt 0:1. 57. Gebre Selassie 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz) und Kobel (nicht im Aufgebot).

Freiburg - Hannover 1:1 (1:1). - 23'500 Zuschauer. - Tore: 3. Waldschmidt (Handspenalty) 1:0. 14. Felipe 1:1. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (verwarnt).

Bayern München - Leipzig 1:0 (0:0). - 75'000 Zuschauer. - Tor: 83. Ribéry 1:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Aufgebot). 92. Rote Karte gegen Ilsanker (Foul) und Gelb-Rote Karte gegen Sanches (Unsportlichkeit).

Mainz - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:2). - 30'805 Zuschauer. - Tore: 10. Quaison 1:0. 31. Jovic 1:1. 36. Quaison 2:1. 45. Jovic 2:2. - Bemerkungen: Frankfurt mit Fernandes.

Die Resultate vom Dienstag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0. Hertha Berlin - Augsburg 2:2. Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0. Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 16/39 (42:17). 2. Borussia Mönchengladbach 16/33 (35:16). 3. Bayern München 16/33 (33:18). 4. RB Leipzig 16/28 (28:15). 5. Eintracht Frankfurt 16/27 (34:20). 6. Wolfsburg 16/25 (24:20). 7. Hoffenheim 16/24 (31:22). 8. Hertha Berlin 16/24 (25:24). 9. Werder Bremen 16/22 (26:26). 10. Bayer Leverkusen 16/21 (23:28). 11. Mainz 05 16/20 (16:21). 12. SC Freiburg 16/18 (20:25). 13. Augsburg 16/15 (23:26). 14. Schalke 04 16/15 (17:23). 15. Fortuna Düsseldorf 16/15 (18:33). 16. VfB Stuttgart 16/14 (11:32). 17. Hannover 96 16/11 (17:34). 18. 1. FC Nürnberg 16/11 (14:37).