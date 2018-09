Nicht unerwartet boten die beiden Schlusslichter - vor dem 7. Spieltag nur je ein Sieg und ein Unentschieden - keinen Fussballleckerbissen. GC, das sich im Cup mit der Niederlage bei Stade Nyonnais blamiert hatte, war aber die aktivere Mannschaft und verdiente sich so den Sieg.

Der Österreicher Marco Djuricin brachte die Zürcher im Letzigrund mit Toren zehn vor und 18 Minuten nach der Pause vorentscheidend 2:0 in Führung. Pinga erhöhte wenig später auf 3:0. Das 3:1 des eingewechselten Raphaël Nuzzolo brachte nicht mehr wirklich Spannung in die Partie.

Der Aufsteiger aus Neuenburg ist nach gutem Start mit dem Sieg in Luzern und dem Remis gegen den FC Basel bös auf Abwege geraten. In Zürich resultierte nun die fünfte Niederlage in Serie.

Telegramm und Rangliste:

Grasshoppers - Neuchâtel Xamax 3:1 (1:0)

3700 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 36. Djuricin (Holzhauser) 1:0. 63. Djuricin (Holzhauser) 2:0. 65. Pinga (Doumbia) 3:0. 67. Nuzzolo 3:1.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Rhyner, Zesiger, Doumbia; Bajrami; Pinga (72. Ngoy), Sigurjonsson (79. Taipi), Holzhauser, Bahoui; Djuricin (91. Kamber).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss (84. Di Nardo), Sejmenovic, Kamber; Pickel, Corbaz; Ramizi, Koné (46. Nuzzolo), Tréand; Ademi (84. Karlen).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Arigoni, Ajeti, Basic, Jeffrén, Nathan und Tarashaj (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Djuric, Doudin, Le Pogam, Mulaj, Santana und Veloso (alle verletzt). 29. Djuricin lenkt Hereingabe von Lavanchy an den Pfosten. Verwarnungen: 31. Doumbia (Foul). 52. Oss (Foul). 60. Holzhauser (Foul). 74. Djuricin (Unsportlichkeit). 91. Di Nardo (Foul).

Resultate. Samstag: Grasshoppers - Neuchâtel Xamax FCS 3:1 (1:0). Thun - Sion 4:1 (0:0). - Sonntag: Young Boys - Basel 16.00. St. Gallen - Lugano 16.00. Zürich - Luzern 16.00.

Rangliste: 1. Young Boys 6/18. 2. Thun 7/11. 3. St. Gallen 6/10. 4. Basel 6/9. 5. Luzern 6/9. 6. Lugano 6/8. 7. Zürich 6/8. 8. Grasshoppers 7/7. 9. Sion 7/6. 10. Neuchâtel Xamax FCS 7/4.