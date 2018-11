Lukaku muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen. Der Stürmer von Manchester United und Rekordtorschütze der Belgier hatte beim 2:1 im Hinspiel in Brüssel beide Treffer gegen die SFV-Auswahl erzielt. Im Rückspiel fällt die Entscheidung um den Gruppensieg und die Teilnahme am Final Four im Juni.