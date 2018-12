Lyon dominierte beim 3:0 das Geschehen klar und traf durch den U21-Internationalen Houssem Aouar sowie die beiden A-Nationalspieler Nabil Fekir und Ferland Mendy.

Die Monegassen waren als ein sicherer Kandidat für einen Top-5-Platz in die Saison gestartet. Sie haben mit 215 Millionen Euro das dritthöchste Budget der Ligue 1 hinter Paris Saint-Germain und Lyon.

Das Kader ist auch nach den zahlreichen Abgängen der letzten zwei Jahre stark bestückt, etwa mit dem russischen WM-Star Alexander Golowin, der in Lyon in der 47. Minute die Rote Karte sah. Aber auch der kolumbianischen Goalgetter Radamel Falcao, die beiden belgischen Internationalen Youri Tielemans und Nacer Chadli oder der dreifache deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs standen in Lyon für das seit Mitte Oktober von Thierry Henry trainierte Team auf dem Feld.

Telegramm und Tabelle

Lyon - Monaco 3:0 (2:0). - Tore: 6. Aouar 1:0. 34. Fekir 2:0. 59. Mendy 3:0. - Bemerkungen: Monaco mit Benaglio. 47. Rote Karte gegen Golowin (Monaco).

Ligue 1. Weitere Resultate vom Sonntag: Nîmes - Lille 2:3. Nice - Saint-Etienne 1:1. - Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 16/44 (49:10). 2. Lille 18/34 (28:17). 3. Lyon 17/31 (29:20). 4. Montpellier 16/29 (24:12). 5. Saint-Etienne 17/27 (25:22). 6. Marseille 16/26 (29:25). 7. Nice 17/26 (13:15). 8. Reims 18/25 (13:16). 9. Nîmes 17/23 (26:24). 10. Rennes 17/23 (23:25). 11. Strasbourg 18/23 (28:23). 12. Bordeaux 16/21 (19:19). 13. Nantes 16/20 (24:24). 14. Angers 16/18 (19:21). 15. Toulouse 16/18 (14:24). 16. Dijon 17/16 (16:28). 17. Amiens 17/16 (16:30). 18. Caen 17/14 (15:22). 19. Monaco 17/13 (16:27). 20. Guingamp 17/8 (12:34).