Der 58-jährige Schuster tritt beim Verein in der nordostchinesischen Hafenstadt die Nachfolge von Ma Lin an, der nach drei Niederlagen in Folge mit 0:13 Toren seit Saisonbeginn entlassen wurde. Dalian Yifang ist in der chinesischen Super League Tabellenletzter.

Für Schuster, der 1980 als Spieler mit Deutschland Europameister wurde, ist es die erste Trainertätigkeit seit 2014. 2008 führte er Real Madrid zum Meistertitel in Spanien.