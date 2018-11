Seit dem 1:2 gegen Alaves Mitte September 2016 hatte der FC Barcelona in der Meisterschaft vor eigenem Anhang nicht mehr verloren und lediglich achtmal unentschieden gespielt. Gegen Betis Sevilla endete die Serie, weil sich die Katalanen nicht zum ersten Mal in dieser Saison defensiv anfällig zeigten. Nur vier Ligakonkurrenten haben bislang mehr Gegentore kassiert als der Meister.

Betis Sevilla ging durch Junior und den 37-jährigen Ex-Internationalen Joaquin in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung und reagierte danach auf die ersten zwei Gegentreffer zum 1:2 und 2:3 fast unmittelbar. Das dritte Tor von Barcelona fiel erst in der 92. Minute durch Lionel Messi, der zuvor schon mittels Penalty getroffen hatte. Der Argentinier bestritt nach ausgeheiltem Armbruch seinen ersten Match seit drei Wochen.

Telegramm:

FC Barcelona - Betis Sevilla 3:4 (0:2). - Tore: 20. Junior 0:1. 34. Joaquin 0:2. 67. Messi (Foulpenalty) 1:2. 71. Lo Celso 1:3. 79. Vidal 2:3. 83. Canales 2:4. 94. Messi 3:4. - Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte gegen Rakitic (Barcelona).

Weitere Spiele vom Sonntag: Alaves - Huesca 2:1. FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:1. Rayo Vallecano - Villarreal 2:2. - 20.45 Uhr: Celta Vigo - Real Madrid.

Rangliste:

1. FC Barcelona 12/24 (34:18). 2. FC Sevilla 12/23 (24:14). 3. Atlético Madrid 12/23 (16:8). 4. Alaves 12/23 (17:12). 5. Espanyol Barcelona 12/21 (16:10). 6. Real Madrid 11/17 (16:14). 7. Valladolid 12/17 (9:9). 8. Girona 12/17 (13:14). 9. Levante 12/17 (18:19). 10. Getafe 12/16 (11:10). 11. San Sebastian 12/16 (15:14). 12. Betis Sevilla 12/16 (12:15). 13. Eibar 12/15 (12:18). 14. Celta Vigo 11/14 (20:16). 15. Valencia 12/14 (8:9). 16. Villarreal 12/11 (11:13). 17. Athletic Bilbao 12/10 (13:19). 18. Leganes 12/10 (9:16). 19. Rayo Vallecano 12/7 (14:25). 20. Huesca 12/6 (10:25).