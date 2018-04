Ein Fehler von Pnishi ermöglichte Nassim Ben Khalifa in der Nachspielzeit den Siegestreffer für die St. Galler. Noch knapp eine Viertelstunde zuvor hatte nichts auf einen Erfolg der Ostschweizer hingedeutet. GC war insbesondere nach der Pause klar besser und ging durch den Penalty von Jeffren in der 74. Minute verdient in Führung. Doch dann wurde St. Gallen besser und schaffte erst durch Yrondu Musavu-King den Ausgleich (83.), ehe der Treffer von Ben Khalifa fiel.

Der Interimstrainer Mathias Walther startete damit äusserst unglücklich. Auch unter ihm realisierten die Grasshoppers den ersten Sieg seit dem 25. Februar nicht.

Weil Lugano und Thun sich im Direktduell im Tessin 1:1 trennten wird es im Abstiegskampf immer enger. Lugano, GC, Thun und Lausanne sind nur durch einen Punkt getrennt. Und am Sonntag könnte Sion mit einem Sieg gegen Luzern bis auf einen Punkt zum Trio Lugano, GC und Thun aufschliessen.

Lugano führte im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Abascal nach einem Fehler von Thuns Goalie Guillaume Faivre seit der 3. Minute 1:0, musste aber acht Minuten vor dem Ende durch Nuno Da Silva den Ausgleich hinnehmen. Der angestrebte Sieg wurde nicht Tatsache, aber immerhin kamen die Tessiner nach sechs Niederlagen in Serie wieder einmal zu einem Punktgewinn.

Rangliste:

1. Young Boys 28/65 (68:30). 2. Basel 28/52 (49:23). 3. St. Gallen 29/45 (45:52). 4. Luzern 28/40 (39:42). 5. Zürich 28/37 (35:35). 6. Grasshoppers 29/32 (35:41). 7. Thun 29/32 (43:54). 8. Lugano 29/32 (28:44). 9. Lausanne-Sport 28/31 (40:53). 10. Sion 28/28 (38:46).